Šokolādes cepumi
Garšīgi
Šodien 14:09
Šokolādes cepumi ar kafiju
Ja kafija neiet pie dūšas, to var arī nepievienot – tāpat garšos lieliski. Cepumos lieliski iederēsies arī sadrupināti rieksti vai rozīnes. Pēc šīs receptes pagatavosi 600 g cepumu.
Sastāvdaļas
ŠOKOLĀDES CEPUMI AR KAFIJU
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400g miltu
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220g sviesta
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200g brūnā cukura
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2 olas
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100g baltās šokolādes
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50g kakao pulvera
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3tējk. cepampulvera
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2ēd. k. šķīstošās kafijas
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2ēd. k. piena
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tējk. sāls
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1tējk. vaniļas cukura
Pagatavošana 45 MIN
- Uzkarsē cepeškrāsni līdz 175 grādiem. Sagatavo divas plātis un pārsedz tās ar cepampapīru.
- Krūzē ielej pienu un izšķīdini tajā kafiju. Atsevišķā bļodā samaisi miltus ar kakao, cepamo pulveri, sāli un sakapātu balto šokolādi.
- Sviestu puto ar cukuru un vaniļas cukuru un pa vienai pievieno olas. Kad masa saputojusies viegla un gaiša, pievieno izšķīdināto kafiju un iejauc miltu maisījumu.
- Pa ēdamkarotei liec mīklu uz plāts. Starp cepumiem atstāj kārtīgu atstarpi, jo mīkla gribēs izplūst. Cep 12–15 minūtes. Pirms noņem no plāts, ļauj cepumiem mazliet atdzist, jo tad tie nebūs tik trausl