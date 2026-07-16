VIDEO: Sākas ražas laiks - viena kļūda, apdzenot kombainu, var radīt bīstamu situāciju.
Latvijas reģionos šonedēļ sākusies šā gada ražas novākšanas sezona – zemnieki uzsākuši ziemas miežu kulšanu. Līdz ar to uz ceļiem tuvākajos mēnešos būs vairāk kombainu, traktoru un kravas automašīnu, tādēļ autovadītāji aicināti būt īpaši uzmanīgi.
Ražas novākšanas darbi turpināsies visu jūliju un augustu, iespējams, arī līdz septembra vidum, kad būs jānovāc vasaras rapsis, mieži, kvieši, griķi un pupas. Intensīvākā lauksaimniecības tehnikas kustība uz ceļiem gaidāma tieši šajā periodā, turklāt arī vakara stundās.
Biedrības “Zemnieku saeima” pārstāvji atgādina, ka lauksaimniecības tehnika ir liela, smaga un pārvietojas salīdzinoši lēni, tāpēc tās apdzīšana var būt bīstama.
Autovadītājiem jāņem vērā, ka kombaini var sasniegt pat četrus metrus platumā, bet to braukšanas ātrums parasti nepārsniedz 30 kilometrus stundā. Tāpat lielā tehnika ir grūti manevrējama – piemēram, pirms kreisā pagrieziena tā var pietuvoties ceļa labajai malai, lai veiktu drošu manevru.
Speciālisti aicina nesteigties ar apdzīšanu un vispirms pārliecināties, ka ceļš ir pietiekami plats un netuvojas pretimbraucoši transportlīdzekļi.
Autovadītājiem īpaši uzmanīgiem jābūt arī uz grants ceļiem, jo sausā laikā lauksaimniecības tehnika var sacelt putekļus un pasliktināt redzamību.
Vienlaikus lauksaimnieki aicināti ievērot ceļu satiksmes noteikumus un periodiski palaist garām aiz tehnikas izveidojušās automašīnu rindas.