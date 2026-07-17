Daudzi pienu glabā nepareizi: ledusskapī ir kāda daudz aukstāka vieta
Foto: Shutterstock
Ledusskapja durvis nav labākā vieta pienam, ja vēlies, lai tas nesaskābst.
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Daudzi pienu glabā nepareizi: ledusskapī ir kāda daudz aukstāka vieta

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Daudziem rīts sākas vienādi - atveram ledusskapi, izņemam pienu no durvju plaukta un pievienojam to kafijai. Tas šķiet ērti un loģiski, jo tieši šim nolūkam ledusskapju durvīs bieži ir paredzēti speciāli plaukti pudelēm. Taču no pārtikas uzglabāšanas viedokļa tā nav labākā izvēle.

Temperatūras svārstības ledusskapja durvīs ir lielākas nekā citās zonās, tāpēc piens un citi ātri bojājošies produkti tur var sabojāties ātrāk.

Lai pārtika ilgāk saglabātos svaiga, ir vērts zināt, kura ledusskapja vieta ir aukstākā un kā pareizi izvietot produktus. Lasi tālāk un uzzini, kā to darīt pareizi.

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