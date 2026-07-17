Ledusskapja durvis nav labākā vieta pienam, ja vēlies, lai tas nesaskābst.
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Šodien 06:04
Daudzi pienu glabā nepareizi: ledusskapī ir kāda daudz aukstāka vieta
Daudziem rīts sākas vienādi - atveram ledusskapi, izņemam pienu no durvju plaukta un pievienojam to kafijai. Tas šķiet ērti un loģiski, jo tieši šim nolūkam ledusskapju durvīs bieži ir paredzēti speciāli plaukti pudelēm. Taču no pārtikas uzglabāšanas viedokļa tā nav labākā izvēle.
Temperatūras svārstības ledusskapja durvīs ir lielākas nekā citās zonās, tāpēc piens un citi ātri bojājošies produkti tur var sabojāties ātrāk.