15 dārzi turpina cīņu par Kuldīgas novada skaistākā dārza titulu
Kuldīgas novada skaistāko dārzu konkursā noslēgusies pieteikumu izvērtēšana, un otrajai kārtai izvirzīti 15 dārzi.
Kopumā tika saņemti 20 pieteikumi. Jau šonedēļ vērtēšanas komisija dosies klātienē apskatīt izvēlētos dārzus un iepazīties ar to darbīgajiem saimniekiem. Konkursa mērķis ir ne tikai veicināt iedzīvotāju iesaisti Kuldīgas novada labiekārtošanā, bet arī izcelt iedvesmojošākos piemērus dažādās kategorijās — daudzdzīvokļu un individuālo māju teritorijās, gaisa dārzos un krāšņākajās pērlēs Kuldīgas vecpilsētā.
Katras kategorijas uzvarētājs saņems 150 eiro naudas balvu un Kuldīgas novada pašvaldības atzinības rakstu. Tiks noskaidrots arī skatītāju simpātijas balvas ieguvējs, par kuru varēs balsot pašvaldības "Facebook" kontā. "Paldies visiem dalībniekiem par atsaucību un ieguldījumu sakoptāka un ziedošāka Kuldīgas novada veidošanā!" norāda pašvaldība.