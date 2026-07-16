Jūsu dārzs jums pateiks paldies! Agronome atklāj, kā gudri izmantot lietusūdeni saimniekošanā
Laikā, kad pieaug gan komunālo pakalpojumu izmaksas, gan interese par ilgtspējīgu saimniekošanu, lietusūdens uzkrāšana kļūst arvien aktuālāka arī Latvijā. Tas nav tikai veids, kā ietaupīt.
Lietusūdens bieži vien ir augiem piemērotāks nekā krāna vai spices ūdens. Par to, kāpēc tas tā ir un kā lietusūdeni izmantot gudri, stāsta agronome un mikrobioloģe Jūlija Vilcāne.
Kā pareizi uzkrāt lietusūdeni mājas apstākļos?
Lietusūdens savākšana neprasa sarežģītus vai dārgus risinājumus, to iespējams ieviest gandrīz jebkurā privātmājā, sākot ar pavisam vienkāršiem risinājumiem un pakāpeniski tos pilnveidojot. Būtiskākais ir izvēlēties piemērotu tvertni, pārdomāt tās novietojumu un nodrošināt pareizu kopšanu.
“Visvienkāršākais veids ir novietot ūdenstvertni pie jumta notekcaurules, kur lietusūdens dabiski tiek novadīts. Šāda pieeja ļauj efektīvi savākt lielu ūdens daudzumu bez papildu tehniskiem risinājumiem. Izvēloties tvertni, ieteicams pievērst uzmanību tās tilpumam. Praktiski mājsaimniecībās bieži izmanto 100–200 litru tvertnes, taču, ja ir iespēja un vajadzība, var izvēlēties arī lielākas. Svarīgs aspekts ir arī lietošanas ērtums. Tvertnes ar iestrādātu krānu apakšā ļauj viegli uzpildīt lejkannas vai pievienot šļūteni, kas būtiski atvieglo ikdienas darbus dārzā. Tāpat ieteicams izvēlēties stabilu un izturīgu konstrukciju, kas paredzēta tieši ūdens uzglabāšanai,” skaidro mikrobioloģe Jūlija Vilcāne.
Īpaša uzmanība jāpievērš tvertnes izcelsmei. Lai arī var šķist vilinoši izmantot lietotus konteinerus otrreiz, tas var radīt riskus, īpaši, ja tajos iepriekš uzglabāta līme, krāsas vai citas ķīmiskas vielas. Pat nelielas šo vielu atliekas var nonākt ūdenī un ietekmēt augu attīstību. Tāpēc drošākais risinājums ir izvēlēties jaunu vai pārtikas, ūdens uzglabāšanai paredzētu tvertni.
Lai nodrošinātu ūdens kvalitāti, būtiska ir arī regulāra tvertnes kopšana. Laika gaitā tās apakšā uzkrājas smalki nosēdumi – putekļi, lapu atliekas un citi piemaisījumi –, kas var veicināt nepatīkamu smaku, jo attīstās dažādi mikroorganismi. Tāpēc ieteicams tvertni periodiski pilnībā iztukšot, izberzt iekšpusi ar asu birsti un izskalot.
Speciāliste skaidro: “Liela nozīme ir arī tvertnes aizsardzībai no saules gaismas. Tieši saules ietekmē ūdenī var veidoties aļģes, kas ne tikai bojā ūdens kvalitāti, bet arī rada nepatīkamu aromātu. Šo problēmu palīdz novērst cieši noslēdzams vāks vai tumšāks tvertnes materiāls, kas ierobežo gaismas piekļuvi.”
Papildu uzlabojumam iespējams izmantot vienkāršus filtrēšanas risinājumus pie notekcaurules, piemēram, sietu, kas aiztur lapas un citus lielākus piemaisījumus. Tāpat ieteicams izvairīties no pirmā lietusūdens savākšanas pēc ilgāka sausuma perioda, jo tieši šajā brīdī no jumta tiek noskalots visvairāk netīrumu.
Kāpēc lietusūdens augiem ir labāks?
Lai gan bieži dzirdam, ka lietusūdens ir tīrs, tas nenozīmē pilnīgu sterilitāti. Drīzāk tas nesatur augiem problemātiskus piemaisījumus, kas bieži ir krāna vai spices ūdenī, piemēram, pārmērīgs kaļķa, sāļu vai dzelzs daudzums. Tieši šo vielu klātbūtne ilgtermiņā var ietekmēt augu augšanu un augsnes kvalitāti.
“Lietusūdens ir dabiska destilācijas procesa rezultāts: tas iztvaiko, attīrās un atgriežas uz zemes. Ceļā tas var uzņemt putekļus vai gaisa piesārņojumu, tomēr tajā nav tik daudz sāļu, kaļķa vai dzelzs kā pazemes ūdenī,” skaidro agronome un mikrobioloģe Jūlija Vilcāne.
Latvijā daudzviet ūdens ir ciets jeb kaļķains, un tas nozīmē, ka tajā ir augsts izšķīdušo minerālvielu saturs. Regulāri laistot augus ar šādu ūdeni, šīs vielas uzkrājas augsnē, īpaši sakņu zonā, kur tās var traucēt normālai augu attīstībai. Laika gaitā tas apgrūtina augu spēju uzņemt barības vielas, jo kalcijs viegli bloķē citus elementus. Tāpēc augi var kļūt jutīgāki, lēnāk augt un sliktāk ražot. “Jo ilgāk augus laista ar cietu ūdeni, jo vairāk sakņu zonā uzkrājas sāļi. Tas pakāpeniski iespaido augsnes kvalitāti un apgrūtina barības vielu uzņemšanu, augsne kļūst arī nedzīvāka, jo samazinās labo mikroorganismu aktivitāte. Lietusūdens šajā ziņā ir daudz saudzīgāks un piemērotāks, jo palīdz uzturēt dabiskāku augsnes vidi un veicina veselīgāku augu attīstību,” uzsver speciāliste.
Papildus tam lietusūdens parasti ir arī mīkstāks un ar augiem labvēlīgāku reakciju, kas nozīmē, ka tas neizjauc augsnes dabisko līdzsvaru. Tas ir īpaši svarīgi augiem, kuri dod priekšroku skābākai videi, piemēram, rododendriem, hortenzijām vai viršiem. Izmantojot lietusūdeni, tiek radīti dabiskāki augšanas apstākļi, kas tuvāki tam, kā augi attīstās savvaļā, tomēr arī lietusūdens ik pa laikam vēl papildus jāpaskābina, ja to lieto skābu vidi mīlošiem augiem.
Tāpēc lietusūdens izmantošana ir veids, kā ilgtermiņā uzlabot augsnes kvalitāti un nodrošināt augiem veselīgāku augšanas vidi.
Izmanto efektīvi!
Lietusūdens dārzā ir viens no vienkāršākajiem un vienlaikus vērtīgākajiem resursiem, ko bieži vien nenovērtējam pilnībā. Tas ir piemērots praktiski visiem dārza darbiem, sākot no stādu audzēšanas un sēklu diedzēšanas līdz pat dobju, siltumnīcu, zāliena un dekoratīvo augu laistīšanai. Īpaši nozīmīgs tas kļūst vietās, kur laistīšana notiek regulāri un lielos apjomos, jo tieši tur visātrāk veidojas krāna ūdens radītā slodze augsnei.
“Lietusūdens ir īpaši vērtīgs vietās, kur laistīšana notiek bieži, – siltumnīcās, podos, puķu kastēs. Tur cietā ūdens ietekme uzkrājas visātrāk,” stāsta Jūlija Vilcāne, skaidrojot, ka atšķirībā no krāna ūdens lietusūdens nesatur tik daudz kaļķa un sāļu, kas ilgtermiņā var ietekmēt augus un traucēt tiem uzņemt nepieciešamās barības vielas.
Lietusūdens, kā jau teikts, mīkstāks un augiem vieglāk uzņemams, tāpēc tas īpaši labi noder jaunajiem stādiem un dēstiem, kuri vēl tikai veido savu sakņu sistēmu. Regulāra laistīšana ar lietusūdeni palīdz saglabāt arī augsnes mikrobioloģisko vidi, kas ilgtermiņā ietekmē visa dārza vitalitāti.
Svarīgi ir ne tikai tas, ar kādu ūdeni laistām, bet arī kā to darām. Jūlija Vilcāne stāsta: “Efektīvāk ir laistīt retāk, bet bagātīgāk, ļaujot ūdenim iesūkties dziļāk augsnē un sasniegt saknes, nevis palikt tikai virskārtā. Ideāli būtu laistīt divos piegājienos: vispirms nedaudz samitrināt augsni, pēc tam ļaut ūdenim iesūkties un atkārtot laistīšanu, lai mitrums nonāk dziļāk. Tas veicina stiprāku sakņu attīstību un padara augus izturīgākus pret sausuma periodiem.” Liela nozīme ir arī pareizam laistīšanas laikam. Vislabāk to darīt agri no rīta vai vakarā, kad saule nav tik intensīva. Savukārt mulča, gan organiska (piemēram, zāģskaidas, salmi, komposts), gan dekoratīva, palīdz saglabāt mitrumu augsnē, samazina nezāļu augšanu un ļauj ievērojami retāk laistīt. Izmantojot lietusūdeni pārdomāti, iespējams ne tikai ietaupīt ūdens resursus un samazināt izmaksas, bet arī uzlabot augu veselību, stiprināt augsni un veidot ilgtspējīgāku dārzu.
Pielāgošanās klimata izmaiņām
Latvijas klimats pēdējos gados mainās. Kļūst siltāks un mitrāks, un tas ietekmē gan lauku saimniecības, gan dabas procesus. Klimata un enerģētikas ministrijas Stratēģiskās komunikācijas un sabiedrības līdzdalības departamenta vecākā eksperte Zane Leimane skaidro, ka vidējais gada nokrišņu daudzums Latvijā ir ap 685 mm un visvairāk nolīst vasaras vidū, jūlijā un augustā. Taču klimata pārmaiņu dēļ nokrišņu sadalījums kļūst nevienmērīgāks: viena daļa nokrišņu koncentrējas īsās, ļoti intensīvās lietusgāzēs, bet citos periodos valda sausums. “Šādas izmaiņas nozīmē, ka ūdens kļūst gan par trūkstošu resursu vasarās, gan par apgrūtinājumu stipru lietavu laikā. Tāpēc arvien svarīgāka kļūst lietus ūdens uzkrāšana, tā palīdz saglabāt mitrumu dārzam sausuma laikā, samazina slodzi kanalizācijai un novērš pagalmu un dārzu applūšanu, kad nokrišņu ir par daudz,” stāsta Zane Leimane.
Latvijā gadalaiki joprojām ir izteikti, taču klimata sasilšanas dēļ ziemas kļūst siltākas un mitrākas, bet vasarās biežāk novērojamas karstuma un sausuma epizodes. Vidējā gada temperatūra Latvijā ir ap +6,8 °C, bet tā pakāpeniski pieaug. Latvijā līdz šim siltākie bijuši 2020. un 2024. gads ar vidējo gaisa temperatūru +8,7 °C, kas ir 1,9 °C virs klimatiskās normas (1991.–2020. gads), 2024. gads bija divpadsmitais pēc kārtas, kas bija siltāks par klimatisko standarta normu. Līdzšinējo klimata pārmaiņu ietekmē ir palielinājies arī nokrišņu daudzums. Gada nokrišņu daudzuma klimatiskā standarta norma (1991.–2020. gads) ir par 18,9 mm lielāka nekā klimatiskās references perioda (1961.–1990. gads) gada nokrišņu daudzuma norma.
Speciāliste skaidro: “Tāpēc lietusūdens apsaimniekošana nav tikai praktiska gudrība, tā ir pielāgošanās mūsdienu klimatam, kad vienā gadā var piedzīvot gan plūdus, gan sausumu. Latvijā lietusūdens ir resurss, ko vērts izmantot gudri, īpaši lauku apvidos, kur tas dod vislielāko praktisko ieguvumu. No ūdens resursu apsaimniekošanas un aizsardzības viedokļa lietusūdens krāšanas nozīme atšķiras atkarībā no tā, vai runājam par individuāliem risinājumiem mājsaimniecībās vai par apdzīvoto vietu, īpaši pilsētu, infrastruktūras plānošanu. Tomēr kopumā tā ir vērtējama gan kā individuāli lietderīga prakse, gan kā būtisks instruments ilgtspējīgā ūdens resursu pārvaldībā un klimata pārmaiņu ietekmes samazināšanā.”
Lietusūdens un veselība
Lai gan lietusūdens dārzam ir vērtīgs resurss, cilvēku uzturā tas nav drošs. Lietusūdenim nonākot uz jumta, notekcaurulēs un uzkrāšanas tvertnē, tas var savākt putekļus, putnu un dzīvnieku izkārnījumus, lapu atliekas, mikroorganismus, kā arī vielas no jumta seguma vai metāla detaļām.
Arī pētījumos par lietusūdeni, kas savākts no jumtiem, norādīts, ka lielākais tūlītējais veselības risks ir mikrobioloģiskais piesārņojums, īpaši fekālas izcelsmes patogēni, kas var izraisīt kuņģa un zarnu trakta saslimšanas. Papildu piesardzību nosaka arī pēdējo gadu pētījumi par PFAS jeb tā dēvētajām mūžīgajām ķimikālijām. PFAS piesārņojums lietusūdenī konstatēts daudzviet pasaulē.
Tāpēc lietusūdeni mājsaimniecībā drošāk izmantot tikai dārza laistīšanai, āra darbiem vai citām saimnieciskām vajadzībām, kur tas nenonāk tiešā saskarē ar pārtiku. Ja tomēr ir vēlme lietusūdeni izmantot cilvēku patēriņam, ar vienkāršu nostādināšanu vai sietiņu nepietiek – nepieciešama piemērota filtrēšana, dezinfekcija un regulāras laboratoriskas analīzes.
Latvijā dzeramajam ūdenim ir noteiktas obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības, un dzeramā ūdens drošumu vērtē pēc mikrobioloģiskiem, ķīmiskiem un citiem rādītājiem, nevis tikai pēc tā, vai ūdens izskatās dzidrs un bez smaržas. Tāpēc praktisks ieteikums ir vienkāršs: augiem lietusūdens ir labs sabiedrotais, bet cilvēkiem – tikai rūpīgi pārbaudīts un atbilstoši sagatavots ūdens.
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