Flokši šovasar uzziedējuši īpaši agri - Dabas muzejā būs skatāma viena no krāšņākajām izstādēm
No 23. līdz 26. jūlijam Latvijas Nacionālajā dabas muzejā norisināsies izstāde „Flokši 2026”. Tajā būs apskatāmas gandrīz 200 flokšu šķirnes – arī tādas, kas iepriekšējo gadu izstādēs vēl nav redzētas.
Izstādi rīko flokšu selekcionāre un kolekcionāre Tatjana Kočāne no Rugājiem, kuras dārzs šobrīd ir viens no krāšņākajiem un ziedošākajiem Latgalē. Dažādu ziedu vidū īpaša vieta atvēlēta flokšiem – kopumā dārzā aug teju 400 flokšu šķirnes, turklāt apmēram 60 ir pašas selekcionāres radītas, kaut arī daudzas no tām vēl tiek izvērtētas, vai kļūs pieejamas plašākai sabiedrībai.
T. Kočānes pieredze liecina, ka starp flokšiem atrodamas šķirnes katrai gaumei. Izstādē varēs novērtēt gan krāsu un toņu, gan ziedu formu un izmēru daudzveidību. Šovasar pirmoreiz varēja novērot, ka kolekcijas dārzā Rugājos flokši sāka ziedēt neierasti agri, jau nedēļu pirms Jāņiem, un arī vasaras turpinājumā laikapstākļi saglabājas flokšiem labvēlīgi, tāpēc izstādē būs īpaši daudz, ko redzēt.
Šogad pirmoreiz būs apskatāma T. Kočānes 2025. gadā radītā Svētā Anna, šķirne, kas veltīta Bēržu Svētās Annas baznīcai, kurā kristīti flokšu selekcionāres četri vecākie bērni. Jau otrreiz būs apskatāma 2022. gadā radītā Ziemeļmeita, šķirne ziemeļu dziļo ūdeņu ledus krāsā, kas pagājušā gadā balsojumā kļuva par izstādes apmeklētāju otro iemīļotāko flokšu šķirni. Interesenti varēs iepazīt īpašu flokšu šķirni dūmakaini pelēcīgā tonī, kas veltīta Igaunijas simtgadei – Eesti 100. Izstādi papildinās vairākas flokšu selekcionāres un kolekcionāres Gunas Rukšānes radītās šķirnes, piemēram, Ziedonis, Paulīne un citas. Būs eksponētas gan ļoti senas, gan pavisam jaunas flokšu šķirnes, kā arī krāsaini sēklaudžu pušķi, no kuriem jaunas šķirnes varētu tapt tuvāko gadu laikā.
Izstādes apmeklētājiem būs iespēja uzdot jautājumus flokšu selekcionārei, saņemt ko