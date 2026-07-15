Sorbets un citi saldi un sāļi gardumi no arbūza. RECEPTES
Arbūzs nudien ir īsts vasaras dārgums – no tā var pagatavot gan salātus, gan desertus un to pat var iemarinēt ziemai.
Arbūza sorbets
Sastāvdaļas:
600 g arbūza mīkstuma
100 g cukura
viena laima sula
piparmētru lapiņas
Pagatavošana:
Arbūzu sagriez gabaliņos un izberz caur sietu. Sēklas paliks sietā. Arbūza masai pievieno cukuru un laima sulu, samaisi. Liec sorbetu traukā, tad saldējamā kamerā un saldē astoņas stundas. Ik pa brīdim apmaisi. Ar saldējuma karoti veido sorbeta bumbiņas un rotā ar piparmētru lapiņām.
Arbūza salāti ar fetas sieru
Sastāvdaļas:
800 g arbūza
200 g fetas siera
mazs saišķītis piparmētru
2 ēdk. balzametiķa
1 ēdk. maigas olīveļļas
svaigi malti pipari
Pagatavošana:
Sagriez arbūzu nelielās šķēlēs un kārto uz servējamā šķīvja. Virsū uzdrupini sieru. Pārkaisi ar sīki sakapātām piparmētrām, pārslaki ar etiķi un eļļu, uzkaisi piparus. Pirms pasniegšanas pusstundu atdzesē ledusskapī.
Arbūza bole dārza svētkiem
Sastāvdaļas:
arbūza mīkstums
zemenes
sarkanais greipfrūts
baltais rums vai konjaks (20 g uz cilvēku)
dzirkstošais vīns (60 g uz cilvēku)
baltvīns (60 g uz cilvēku)
arbūza sīrups
Sprite
Pagatavošana:
Boles traukā liec arbūza mīkstumu bez sēklām, pievieno uz pusēm pārgrieztas zemenes un rupji sagrieztu sarkano greipfrūtu bez mizas. Visu pārlej ar balto rumu vai konjaku un liec ledusskapī uz 30 minūtēm, lai atdziest un nostāvas. Pēc tam pievieno nedaudz ledus un pielej baltvīnu. Dekorācijai var pievienot dažas piparmētru lapiņas un sarkanās vīnogas. Pirms pasniegšanas visu pārlej ar dzirkstošo vīnu, pielej klāt nedaudz arbūza sīrupa (garšas pastiprināšanai) un, lai dzēriens nebūtu tik stiprs, pievieno nedaudz Sprite.
Marinēts arbūzs ziemai
Sastāvdaļas:
2 kg arbūza
4 diļļu rozetes
6-8 melnie graudu pipari
1 l ūdens
3 ēdk. cukura
3 ēdk. etiķa 9 %
1 ēdk. sāls
Pagatavošana:
Arbūzu nomizo, sagriez palielos gabalos un cik vien iespējams izņem sēklas. Sterilizētās burkās liec diļļu rozetes, piparus un virsū kārto arbūza gabalus. Visu aplej ar verdošu ūdeni, uzliec vāciņus, bet neaizskrūvē, un ļauj pastāvēt 20 minūtes. Tad šķidrumu nolej katlā, pieber sāli, cukuru un visu uzvāri. Kad sāls un cukura graudiņi izkusuši, katlu ņem nost no plīts un šķidrumam pievieno etiķi. Gatavo marinādi lej burkās, aizvāko tās un atdzesē istabas temperatūrā. Pēc tam uzglabā ledusskapī vai aukstā pagrabā.