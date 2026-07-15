Kā pareizi tīrīt populārās "Birkenstock" sandales, lai tās nejauši nesabojātu
"Birkenstock" sandales ir iecienītas ne tikai sava komforta, bet arī ilgmūžības dēļ. Tomēr, lai tās kalpotu vairākus gadus, ir svarīgi zināt, kā pareizi kopt dažādu materiālu sandales un izvairīties no kļūdām, kas var neatgriezeniski sabojāt gan ādu, gan korķa zolīti.
Cik bieži jātīra "Birkenstock" sandales?
Regulāra kopšana palīdz saglabāt gan apavu izskatu, gan komfortu. Ja sandales valkājat ikdienā, ieteicams tās notīrīt aptuveni reizi divās nedēļās. Savukārt vasaras karstumā vai pēc valkāšanas pludmalē, dārzā vai putekļainās vietās tās var tīrīt arī biežāk, vēstī izdevums "Better Homes & Garden".
Vislielāko uzmanību vērts pievērst zolītei, siksniņām un zolei, jo tieši tur uzkrājas sviedri, netīrumi un putekļi.
Kā pareizi notīrīt "Birkenstock" zolīti?
Zolīte ir viena no svarīgākajām "Birkenstock" sandaļu daļām, tāpēc tā jātīra saudzīgi.
Sajauciet nelielu daudzumu ūdens ar ādai paredzētu šampūnu. Ar šķīdumā samitrinātu zobu birsti viegli notīriet zolīti, izvairoties no pārmērīgas beršanas. Pēc tam ar siltā ūdenī samitrinātu mīkstu mikrošķiedras drāniņu, kas neatstāj plūksnas, noslaukiet ziepju paliekas.
Ja nepieciešams, procedūru atkārtojiet.
Svarīgi atcerēties:
- nekad nemērcējiet sandales ūdenī;
- neļaujiet korķa zolītei pilnībā samirkt;
- žāvējiet tās istabas temperatūrā, prom no tiešiem saules stariem un sildierīcēm.
Kā notīrīt sandaļu zoles?
Apakšējās zoles tīrīšanai pietiek ar mitru drānu vai birsti. Ja netīrumi sakrājušies zoles rievās, ērtāk izmantot stingrāku birsti.
Pēc tīrīšanas noslaukiet visas ziepju atliekas un ļaujiet sandalēm pilnībā nožūt.
Kā tīrīt "Birkenstock" siksniņas?
Tīrīšanas metode ir atkarīga no sandaļu materiāla.
Nubuka āda un zamšāda
Vispirms ar stingru birsti notīriet putekļus un netīrumus. Pēc tam ar nedaudz samitrinātu birsti saudzīgi notīriet siksniņu iekšpusi un ārpusi. Kad tīrīšana pabeigta, ļaujiet sandalēm izžūt istabas temperatūrā.
Dabīgā un gludā āda
Ādas siksniņas noslaukiet ar viegli samitrinātu mīkstu mikrošķiedras drāniņu, kura neatstāj plūksnas. Sprādzes notīriet ar mitru birsti, pēc tam ļaujiet sandalēm pilnībā nožūt vēsā, labi vēdināmā vietā.
Lakāda
Lakādas virsmu pietiek noslaucīt ar mitru drānu. Ar viegli samitrinātu birsti notīriet arī sprādzes un ļaujiet sandalēm izžūt dabiskos apstākļos.
EVA sandales
No EVA materiāla izgatavotās "Birkenstock" sandales ir visvieglāk kopjamas. Tās var noslaucīt ar drānu, kas samitrināta ziepjūdenī, pēc tam noskalot ar tīru ūdeni un atstāt nožūt.
Lai gan šis materiāls ir izturīgs pret mitrumu, EVA sandales nedrīkst mazgāt veļas mašīnā vai žāvēt veļas žāvētājā, jo augsta temperatūra var deformēt materiālu.
Kā pareizi kopt "Birkenstock" sandales?
Lai sandales kalpotu pēc iespējas ilgāk, ievērojiet dažus vienkāršus kopšanas noteikumus.
Nepakļaujiet sandales ilgstošai ūdens iedarbībai
Korķa zolīte un līmvielas nav paredzētas ilgstošam kontaktam ar ūdeni. Ja sandales samirkušas, ļaujiet tām izžūt dabiski.
Regulāri izvēdiniet zolīti
Korķa un zamšādas zolīte labi uzsūc mitrumu, tāpēc pēc valkāšanas sandalēm vēlams ļaut pilnībā izžūt. Tas palīdzēs novērst nepatīkamu aromātu un baktēriju vairošanos.
Noslaukiet metāla sprādzes
Pēc atrašanās jūras ūdenī vai mitrā vidē noslaukiet sprādzes ar tīru drānu, lai samazinātu korozijas risku.
Izvairieties no pārmērīga karstuma
Ilgstoša atrašanās tiešos saules staros vai pie radiatora var izžāvēt ādu, deformēt korķi un sabojāt līmējumu. Vislabāk sandales glabāt sausā, vēsā un labi vēdināmā vietā.
Kā aizsargāt dažādu materiālu "Birkenstock" sandales?
Pareizi kopšanas līdzekļi palīdzēs saglabāt sandaļu izskatu un paildzinās to kalpošanas laiku.
- Metāliska āda – izmantojiet neitrālu apavu krēmu, kas palīdz mazināt skrāpējumu redzamību.
- Dabīgā vai eļļotā āda – regulāri uzklājiet bezkrāsainu ādas kondicionieri.
- Nubuka āda un zamšāda – izmantojiet impregnējošu aerosolu, kas paredzēts šiem materiāliem.
- Gludā āda – kopšanai piemērots bezkrāsains vai tonēts ādas kopšanas līdzeklis, kas palīdz saglabāt elastību un maskē nelielus skrāpējumus.
Kas būs nepieciešams tīrīšanai?
Lai notīrītu "Birkenstock" sandales, pietiks ar dažiem vienkāršiem piederumiem:
- stingru birsti;
- vecu zobu birsti;
- divām vai vairākām viegli samitrinātām mīkstām mikrošķiedras drāniņām, kuras neatstāj plūksnas;
- nelielu bļodu;
- ādas šampūnu;
- trauku mazgāšanas līdzekli.
Ar regulāru un saudzīgu kopšanu "Birkenstock" sandales var saglabāt gan savu izskatu, gan komfortu daudzus gadus. Galvenais ir izvairīties no pārmērīga mitruma, augstas temperatūras un izmantot konkrētajam materiālam piemērotus kopšanas līdzekļus.