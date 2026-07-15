Šis vienkāršais triks var glābt tavu šašliku - vajadzīga tikai viena sastāvdaļa, kas atrodas tavā virtuvē
Vasara nav iedomājama bez šašlika un grilēšanas, taču teju ikviens saskāries ar vienu nepatīkamu situāciju. Tiklīdz tauki nopil uz oglēm, uzšaujas liesmu mēles, kas gaļu ātri vien var sadedzināt.
Internetā jau gadiem klejo triks, kā šo problēmu novērst – uzber uz oglēm sauju sāls. Daudzi grilētāji apgalvo, ka tas strādā, un arī kulinārijas eksperti piekrīt, ka šo paņēmienu ir vērts izmēģināt.
Kulinārijas diskusiju platformā “Seasoned Advice” grilēšanas entuziasts Šons Hārts (Sean Hart) skaidro, ka sāls palīdz apslāpēt liesmas, neatdzesējot pašas ogles. Atšķirībā no ūdens, kas strauji pazemina temperatūru un var radīt dūmus, sāls īslaicīgi novērš liesmu veidošanos, vienlaikus saglabājot vajadzīgo karstumu gaļas cepšanai.
Arī pazīstamais pārtikas tehnologs un grāmatas "On Food and Cooking" autors Harolds Makdžī norāda, ka uz oglēm uzbērts sāls var palīdzēt mazināt liesmas. Vienlaikus viņš norāda, ka praksē efekts būs atkarīgs no tā, cik daudz sāls tiek izmantots un cik karstas ir ogles. Eksperts iesaka sāli bērt mēreni – nelielā daudzumā tajā brīdī, kad sāk veidoties liesmas.
Tomēr eksperti ir vienisprātis, ka sāls nav brīnumlīdzeklis. Ja tauki uz oglēm pil lielā daudzumā, liesmas tik un tā var izveidoties. Šādā situācijā sāls vairs nebūs glābējs, tāpēc daudz svarīgāk ir pareizi sagatavot grilu. Piemēram, ieteicams ogles nesakraut pārāk biezā slānī un atstāt vietu, kur karstums ir mazāks. Ja liesmas kļūst pārāk lielas, gaļu var ātri pārvietot uz šo vietu.