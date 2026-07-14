Saules paneļi privātmājai - kā nekļūdīties, un cik daudz tos patiesībā vajag
Vēl pirms desmit gadiem saules paneļu uzstādīšana uz privātmājas jumta šķita eksotika, kas prasa gan drosmi, gan biezu maku. Tagad situācija ir cita un saules paneļu piedāvātāju ir tik daudz, ka apjukt var pat zinošs cilvēks.
Kā saprast, vai saules paneļi jūsu mājai atmaksāsies, cik daudz to vajag un kam pievērst uzmanību pirms līguma parakstīšanas? Plašāk stāsta “Elektrum” energoefektivitātes eksperts Toms Lācis. “Elektrum” saules paneļus biznesā ir jau kopš 2017. gada un patlaban koncentrējas uz industriālajiem projektiem.
Tīkls kā virtuāls akumulators – ar vienu būtisku “bet”
Latvijā mājsaimniecībām ir pieejama sistēma, kurā vasarā saražoto elektroenerģiju var patērēt uzreiz vai nodot tīklā, izmantojot to kā sava veida akumulatoru. Taču ir kāda nianse, ko daudzi nenovērtē.
“Nodošana tīklā notiek par to cenu, kāda tobrīd ir tirgū, un veidojas virtuāls uzkrājums. Kad elektrību ņemu atpakaļ laikā, kad saules nav, es maksāju to cenu, kāda ir tajā konkrētajā stundā,” skaidro Toms Lācis. Problēma ir tā, ka saulainās stundās elektrības cena biržā bieži ir zema – tāpēc, ka tad saules paneļi saražo daudz elektrības. Savukārt vakaros un ziemā, kad enerģija jāpērk atpakaļ, cena ir augstāka.
Vecajā neto uzskaites sistēmā, kur skaitīja kilovatstundas, tiešām varēja vasarā “sakrāt” elektrību ziemai. Jaunajā sistēmā ar mainīgo cenu šis uzkrājums kūst daudz ātrāk. Tāpēc eksperta ieteikums ir šāds – izdevīgāk ir uzstādīt tik daudz paneļu, lai nosegtu savu patēriņu saulainajā laikā gan vasarā, gan daļēji pavasarī un rudenī, nevis būvēt lieljaudas sistēmu “krājumiem”.
Sāciet ar savu patēriņa datu analīzi
Pirmā lieta, ko prasīs ikviens uzstādītājs, ir patēriņa dati par pēdējo gadu vai diviem. Tos var lejupielādēt sadales operatora klientu portālā, turklāt pa stundām, un tieši šie dati ir vērtīgākie.
Analizējot savus patēriņa datus, jāatbild uz dažiem jautājumiem. Cik liels ir patēriņš dienas saulainajās stundās, bet cik – vakaros? Vai daļu patēriņa var pārcelt uz dienu, piemēram, veļas mašīnu darbināt tad, kad spīd saule? Cik lielu daļu no kopējā patēriņa reāli spēs nosegt paneļi?
“Pēc tā jau var pateikt, cik daudz paneļu nepieciešams,” teic Toms Lācis. Viņš iesaka apkopot piedāvājumus no vairākiem uzstādītājiem un salīdzināt dažādus scenārijus – sistēmu, kas nosedz visu vasaras patēriņu, un citu variantu. Labā piedāvājumā jābūt norādītam, cik liela pašpatēriņa daļa tiks nosegta, un no tā var izskaitļot gan rēķina samazinājumu, gan atmaksāšanās laiku turpmākajos gados.
Ja šie rēķini šķiet par sarežģītiem, palīgā var ņemt mūsdienu tehnoloģijas. “Var izmantot mākslīgā intelekta rīkus – iedot tiem savus pašpatēriņa datus un uzstādītāja piedāvājumu un likt izanalizēt, kādi būs rezultāti atbilstoši patēriņam. Mākslīgais intelekts diezgan labi palīdz.”
Jāparedz ierobežojumi
Ir vēl viens iemesls, kāpēc milzīga sistēma var izrādīties ne tik laba ideja. Sadales tīkls ne vienmēr spēj pieņemt visu jaudu. Vietās, kur apkārtnē jau ir daudz saules paneļu, operators var noteikt ierobežojumu, kad no konkrētās pieslēguma vietas tīklā drīkst nodot tikai noteiktu apjomu.
Toms Lācis uzsver, ka pirms lēmuma pieņemšanas ir vērts to pārbaudīt, un profesionāli uzstādītāji parasti to arī piedāvā izdarīt, lai saprastu, cik daudz tīkls būs gatavs paņemt atpakaļ. Uzstādīt var arī vairāk un tīklā nodot mazāk, pārējo patērējot pašiem, taču eksperts norāda, ka pārmērīgi liela sistēma vienkārši būs ļoti dārga.
Vai jumts vispār ir piemērots?
Paneļus mājsaimniecības visbiežāk liek uz jumta, jo tā parasti ir vismazāk noēnotā un citādi neizmantotā vieta. Taču ne katrs jumts ir tam piemērots. Eksperts skaidro, ka vecākām mājām un saimniecības ēkām mēdz būt jumta segums, kas nav paredzēts papildu svaram, tāpēc jāpārliecinās par jumta nestspēju. Uzstādītāji parasti lūdz atsūtīt fotogrāfijas un palīdz novērtēt situāciju.
Interesanti, ka mūsdienās sistēmas ražīgumu var prognozēt ļoti precīzi vēl pirms saules paneļu uzstādīšanas. “Ir programmas, kurās ielādē mājas projektu vai bildes un uzmodelē konkrētu saules paneļu sistēmu uz jumta, ņemot vērā lokāciju, paneļu leņķi, apkārtējos objektus, kas var mest ēnu,” skaidro Toms Lācis. Tas ir svarīgi, jo ražotāja solītā jauda attiecas uz ideāliem apstākļiem, kur ir perfekts leņķis un novietojums precīzi pret dienvidiem. Reālajā dzīvē jumts mēdz būt stāvāks vai pagriezts citādi, un tad sistēma saražos mazāk elektrības.
Elektrosistēma un invertors
Pirms uzstādīšanas vērts pārbaudīt arī savas mājas elektrosistēmu – sadales kārbu un vadus. To noteikti darīs elektriķis, jo visam noteikti ir jābūt kārtībā. Netālu no paneļiem tiks uzstādīts invertors, kas pārvērš līdzstrāvu maiņstrāvā un sadala to pa māju vai novada tīklā.
Rūdītākie entuziasti daļu darbu paveic paši. Nodošana ekspluatācijā ir pēdējā formalitāte, un “Sadales tīklam” nepieciešams apliecinājums, ka sistēma iestatīta pareizi. Tikai tad tiek dota atļauja to pieslēgt. “Lielākā daļa tirgū piedāvāto invertoru jau ir pārbaudīti un iekļauti operatora sarakstos. Ja gadījumā izvēlētais modelis ir jauns, to var iesniegt izvērtēšanai,” saka energoefektivitātes eksperts.
Kad ir vērts piemaksāt par akumulatoru
Daudzi uzstādītāji piedāvā komplektā arī akumulatoru sistēmu. Vai tā atmaksājas? Atbilde atkal slēpjas patēriņā. Ja mājā ir siltumsūknis, elektroauto vai cits liels patērētājs, kas darbojas galvenokārt vakara un nakts stundās, akumulators ļauj dienā saražoto enerģiju izmantot tad, kad paneļi vairs neražo.
“Akumulators, protams, sadārdzina sistēmu. Bet, ja patēriņš stundās bez saules ir pietiekami liels, tas kļūst izdevīgs. Jo lielāks apgrozījums, jo ātrāk sistēma atmaksājas,” rezumē eksperts.
Viņš uzskata, ka saules paneļi privātmājā joprojām ir laba investīcija, taču tās atslēga vairs nav paneļu skaits, bet gan godīga sava patēriņa analīze. Toms Lācis iesaka – sāciet ar datiem, salīdziniet piedāvājumus, un skaitļi paši parādīs pareizo atbildi.
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