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Daudzi olīveļļu glabā nepareizi - viena vieta virtuvē tai ir īpaši kaitīga
Olīveļļa ir viena no populārākajām eļļām Latvijas virtuvēs, tomēr ne visi zina, ka nepareiza uzglabāšana var būtiski ietekmēt tās garšu un kvalitāti.
Nereti pudele tiek turēta tieši blakus plītij, kur tā ir visērtāk aizsniedzama, taču speciālisti norāda – šī ir viena no sliktākajām vietām.
Karstums ir lielākais ienaidnieks
Olīveļļa vislabāk saglabā savas īpašības vēsā, tumšā vietā. Pastāvīga karstuma iedarbība paātrina oksidēšanos, un eļļa ātrāk zaudē gan aromātu, gan vērtīgās īpašības.
Īpaši nevēlama ir uzglabāšana:
- blakus plītij;
- uz palodzes saulē;
- pie cepeškrāsns.
Vai ledusskapis ir labāka izvēle?
Ledusskapī olīveļļa kļūst biezāka un var saduļķoties, taču tas nenozīmē, ka tā sabojājusies. Pēc sasilšanas istabas temperatūrā tā atgūst ierasto konsistenci.
Tomēr ikdienā ledusskapis nav nepieciešams, ja mājās nav ļoti karsts.
Cik ilgi atvērta pudele saglabā kvalitāti?
Pēc atvēršanas olīveļļu ieteicams izlietot dažu mēnešu laikā, jo saskare ar gaisu pakāpeniski samazina tās kvalitāti.
Kā saprast, ka eļļa vairs nav laba?
Par bojāšanos var liecināt:
- sasmacis aromāts;
- rūgta vai nepatīkama piegarša;
- pilnībā zudis raksturīgais aromāts.