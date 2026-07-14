Vasaras karaļa kefīra uznāciens - aukstas un karstas receptes
Vasarā kefīrs kļūst par vienu no iecienītākajiem produktiem vieglu un atsvaidzinošu ēdienu pagatavošanai. Ne tikai klasisko auksto zupu.
Atklāj jaunas garšu kombinācijas un pagatavo kādu no trīs interesantajām receptēm, kuras piedāvā zīmols "Valmiera", – balto auksto zupu, sāļos kefīra plācenīšus ar sieru un šķiņķi, kā arī auzu pārslu kefīra pankūkas.
Auzu pārslu kefīra pankūkas
Gaisīgas un sātīgas pankūkas, kas būs lieliska izvēle nesteidzīgām brokastīm vai veselīgai uzkodai dienas laikā.
Nepieciešams:
200 ml kefīra
100 g smalko auzu pārslu (vai auzu milti)
1 ola
1 tējk. cepamā pulvera
šķipsna sāls
pēc vēlēšanās – 1 tējk. medus vai kļavu sīrups
grieķu jogurts pasniegšanai
Pagatavošana:
Sajauc kefīru ar olu. Pievieno auzu pārslas, cepamo pulveri un sāli. Atstāj mīklu uz 5-10 minūtēm, lai auzas uzbriest. Cep uz vidējas uguns nelielas pankūkas 2-3 minūtes no katras puses, līdz tās ir zeltaini brūnas. Pasniedz ar grieķu jogurtu, svaigām ogām, augļiem vai zemesriekstu sviestu.
Baltā aukstā zupa
Klasiskās aukstās zupas svaigums jaunā veidolā. Baltā aukstā zupa ir viegla, atsvaidzinoša un lieliski piemērota karstām vasaras dienām.
Nepieciešams:
1 l kefīra
3 vārītas olas
3 nelieli svaigie gurķi
3-4 redīsi
saišķītis lociņu un/vai diļļu
sinepes pēc garšas
sāls un pipari pēc garšas
Pagatavošana:
Vārītās olas un gurķus sagriez nelielos kubiņos, redīsus – plānās šķēlītēs, bet lociņus un/vai dilles smalki sakapā. Visas sastāvdaļas liec lielā bļodā, pārlej ar kefīru un pēc garšas pievieno sinepes, sāli un piparus. Rūpīgi samaisi un pirms pasniegšanas atdzesē ledusskapī.
Sāļie kefīra plācenīši ar sieru un šķiņķi
Mīksti, sātīgi un zeltaini plācenīši, kas piemēroti gan brokastīm, gan vieglām vakariņām.
Nepieciešams:
150 g kefīra
110 g miltu
90 g siers (sarīvēts)
40 g šķiņķis vai desa pēc izvēles (smalki sagriezta)
1 ola
2 ēdk. eļļa
1,5 tējk. cepamais pulveris
sāls un pipari pēc garšas
grieķu jogurts pasniegšanai
Pagatavošana:
Kefīru sakul ar olu, pievieno miltus, cepamo pulveri, rīvētu sieru, šķiņķi, eļļu, sāli un piparus. Visu samaisi, līdz veidojas viendabīga mīkla. Uzkarsē un viegli ietauko pannu, ar karoti liec mīklu nelielos plācenīšos un cep uz vidējas uguns no abām pusēm, līdz tie kļūst zeltaini brūni. Pasniedz siltus kopā ar grieķu jogurtu.