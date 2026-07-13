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Šodien 15:16
Kāpēc mājās pazūd Wi-Fi? Pie vainas var būt pavisam negaidītas lietas
Lēns internets ne vienmēr nozīmē, ka vainīgs ir pakalpojumu sniedzējs vai novecojis rūteris. Dažkārt Wi-Fi signālu var vājināt pavisam negaidītas lietas, kas atrodas mājās. Mikroviļņu krāsns, akvārijs vai pat spogulis var būt iemesls, kāpēc internets tavās mājās pēkšņi pazūd vai ir lēns un nestabils.
Plašāk par šiem iemesliem stāsta amerikāņu profesors Alekss Hilss (Alex Hills), kurš tālajā 1993. gadā bija atbildīgs par viena no pasaulē pirmajiem Wi-Fi tīkliem izveidi. Viņš skaidro, ka bezvadu interneta signālu var ietekmēt dažādi šķēršļi, par kuriem ikdienā reti kurš aizdomājas.