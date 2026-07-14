Ierodies viesnīcā? 7 lietas, ko pieredzējuši ceļotāji izdara uzreiz
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Ierodies viesnīcā? 7 lietas, ko pieredzējuši ceļotāji izdara uzreiz

Tūrisma nodaļa

Jauns.lv

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Pēc gara ceļa gribas tikai nolikt koferi un atpūsties, taču dažas pirmās minūtes viesnīcas numuriņā var pasargāt no nepatīkamiem pārsteigumiem.

Ceļošanas eksperti iesaka nesteigties – ir dažas lietas, ko labāk izdarīt uzreiz pēc ierašanās.

Nenoliec koferi uz gultas

Pirms izkrāmē mantas, noliec koferi uz tam paredzētā statīva vai vannas istabā. Tas palīdz izvairīties no iespējamām blakšu problēmām, kas, lai gan reti, var gadīties arī labās viesnīcās.

Ātri pārbaudi numuriņu

Pirms iekārtojies, pārliecinies, ka viss darbojas:

  • kondicionieris;
  • duša un karstais ūdens;
  • elektrības rozetes;
  • Wi-Fi.

Ja kaut kas nav kārtībā, vieglāk to atrisināt uzreiz.

Nofotografē numuriņu

Ātrs foto vai video pēc ierašanās var noderēt, ja vēlāk rodas jautājumi par bojājumiem vai strīdiem par drošības naudu.

Neizmanto visu uzreiz no minibāra

Dažās viesnīcās minibārs darbojas ar sensoriem – pat izņemta prece var tikt automātiski pieskaitīta rēķinam.

Noslauki “aizmirstās” vietas

Visvairāk cilvēku pieskaras lietām, kuras ne vienmēr tiek rūpīgi tīrītas:

  • televizora pultij;
  • gaismas slēdžiem;
  • telefona aparātam.

Pajautā recepcijā, kur ēd vietējie

Ne vienmēr labākie restorāni ir tūristu ielās. Recepcijas darbinieki bieži zina vietas, kur dodas paši vietējie.

Atrodi izeju no viesnīcas

Lai gan reti kurš to dara, drošības dēļ ir vērts zināt, kur atrodas kāpnes un tuvākā avārijas izeja.
 

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Latvijas Viesnīcu un restorānu asociācija

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