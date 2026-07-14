Meža terapija: vai šī Japānā radītā metode varētu palīdzēt tev atgūt labsajūtu?
Latviju pamatoti dēvē par mežu zemi. Meži klāj mazliet vairāk nekā pusi valsts teritorijas, un tie ir ne tikai nozīmīgs dabas resurss un ekonomikas balsts, bet arī būtisks cilvēku veselības un labsajūtas avots.
Pēdējos gados arvien lielāku popularitāti iegūst meža terapija jeb tā dēvētās meža peldes – prakse, kas palīdz mazināt stresu, atgūt emocionālo līdzsvaru un uzlabot dzīves kvalitāti.
Mežs kā terapeits
Meža terapijas pamatā ir filozofija, ka daba jeb mežs ir terapeits. Vienkāršiem vārdiem sakot, tā ir mierīga, apzināta prakse dabā, kuras laikā cilvēks atgūst iekšējo mieru, nomierina domu virpuli un pozitīvi uzlādējas.
Ikdienā daudziem cilvēkiem prātu nepārtraukti nomāc domas par darbu, pienākumiem un neatrisinātiem jautājumiem. Meža terapija palīdz šo domu plūsmu piebremzēt, atgūt apzinātību un enerģiju.
Pirmā Latvijā sertificētā dabas un meža terapijas pavadone Laura Sarkanābola, kura sertifikātu ieguvusi ASV asociācijā “Nature and Forest Therapy Guides and Programs”, “Kas Jauns Avīzei” skaidro: “Mans uzdevums kā pavadonei ir dot dažādus ielūgumus jeb uzdevumus, kas palīdz cilvēkam veidot apzinātu saikni ar dabu. Dalībnieks uzdevumu veic viens pats, mijiedarbojoties ar apkārtējo vidi. Pēc tam mēs atkal sanākam kopā un dalāmies pieredzētajā. To var saukt par refleksiju. Taču nav obligāti kaut ko stāstīt – cilvēks drīkst arī klusēt, ja nejūtas gatavs dalīties ar savām sajūtām.”
Kāpēc nepieciešams pavadonis?
Daudzi varētu jautāt – kāpēc gan vajadzīgs pavadonis, ja pa mežu var pastaigāties arī vienatnē? Protams, arī parasta pastaiga mežā nāk par labu. Tomēr cilvēki bieži vien dabā uzturas neapzināti un neizmanto tās potenciālu pilnvērtīgi. Sertificēts meža terapijas pavadonis palīdz cilvēkam ātrāk nonākt mierīgākā un apzinātākā stāvoklī, atgūt enerģiju, uzlabot pašsajūtu un mazināt stresu, teic Laura Sarkanābola.
“Viens no vienkāršākajiem uzdevumiem ir visu maņu iesaistīšana. Piemēram, cilvēks paņem rokās priežu čiekuru un to izzina ar redzi, tausti, dzirdi un ožu. Šādas šķietami vienkāršas darbības palīdz trenēt apzinātību un spēju pilnvērtīgi atrasties konkrētajā brīdī.”
Meža terapija nav tikai mežā
Lai gan nosaukums liek domāt par mežu, terapiju iespējams praktizēt gandrīz jebkurā vietā, kur sastopami koki un daba. Tā var notikt mežā, parkā, pie jūras, dārzā vai pat mājas pagalmā. Galvenais ir iespēja apzināti mijiedarboties ar apkārtējo vidi.
Latvijā izveidota arī pirmā meža terapijas taka, kas atrodas Ogres novada Tīnūžos, vides izglītības centrā “EkVidO”, ko izveidojis uzņēmums “Rīgas meži” sadarbībā ar Latvijas meža terapijas speciālistiem. Takā izvietotas norādes un uzdevumi, kas ļauj cilvēkiem patstāvīgi izbaudīt meža terapijas pieredzi bez pavadoņa klātbūtnes.
Ceļš uz labāku pašsajūtu
Latvijas Ārstu biedrības valdes loceklis, Rīgas Stradiņa universitātes Psihosomatiskās medicīnas un psihoterapijas katedras vadītājs profesors Māris Taube “Kas Jauns Avīzei” uzsver, ka meža terapija nav vienkārša pastaiga dabā.
Pēc viņa domām, mežs kalpo kā palīdzoša vide un atbalstošs fons terapeitiskam procesam. Turklāt daudziem cilvēkiem pēc garas darba dienas ir grūti vēl stundu pavadīt terapeita kabinetā. Tāpēc pati atrašanās dabā jau ir būtisks solis ceļā uz labāku pašsajūtu.
Profesors pozitīvi vērtē pastaigu terapiju, kur terapeitiskā saruna notiek kustībā. Šāda pieeja palīdz cilvēkiem justies brīvāk un atvērtāk, vienlaikus izmantojot dabas sniegtos ieguvumus. Pēdējos gados ir arvien vairāk zinātnisku pierādījumu, ka regulāra uzturēšanās dabā var pozitīvi ietekmēt gan fizisko, gan psihisko veselību, uzsver profesors. Pētījumi liecina, ka atrašanās mežā un citā dabiskā vidē var palīdzēt mazināt stresu, uzlabot garastāvokli, samazināt trauksmes simptomus, pazemināt asinsspiedienu un veicināt vispārēju labsajūtu.
Savukārt psihoterapijas speciāliste Ilze Akmene meža terapiju “Kas Jauns Avīzei” raksturo kā atgriešanos pie resursa, ko cilvēce pazīst jau tūkstošiem gadu – pie dabas: “Savulaik vairumam cilvēku šķita pašsaprotami būt dabā. Mūsdienu pilsētās dzīvojošajiem var būt kā pārsteigums tas, ka viņu trauksmei, depresijai, izdegšanai bez medikamentozas ārstēšanas un psihoterapijas ir vēl kāds spēcīgs palīglīdzeklis – atslābināties, nomierināties, uzlabot garastāvokli, kā arī, varbūt pavisam negaidīti, uzzināt ko jaunu par savu iekšējo pasauli, esot dabā.
Meža terapija nav psihoterapija, taču tā var mazināt psiholoģisko spriedzi, vieglāk regulēt emocijas, kā arī veicināt pašnovērošanu un var radīt arī drošības un saiknes sajūtu. Daba var palīdzēt vizuāli, audiāli un kinestētiski, ar svaigu gaisu un kustībām, neesot kontaktā ar ierīcēm un citiem ikdienas stresa avotiem, un pievēršot uzmanību pašreizējam brīdim.”
Psihoterapeits Ivars Bauls “Kas Jauns Avīzei” saka: “Meža terapija nav vienkārši pastaiga mežā. Tā ir prakse, kurā mežs kalpo kā palīdzoša vide un atbalstošs fons cilvēka darbam ar meža terapeitu vai terapeitiskā procesa norisei. Būtiski ir arī tas, ka daudziem cilvēkiem pēc garas darba dienas birojā ir grūti vēl vienu stundu pavadīt terapeita kabinetā. Tāpēc pati iziešana ārpus ierastās vides un došanās dabā jau var būt ļoti nozīmīgs un palīdzošs solis ceļā uz labāku pašsajūtu.”
Mūsdienu meža terapijas dzimtene – Japāna
Mūsdienu meža terapijas saknes meklējamas Japānā pagājušā gadsimta astoņdesmitajos gados. 1982. gadā Japānas Mežsaimniecības aģentūra ieviesa jēdzienu “shinrin-yoku” jeb “meža pelde”. Tā radās kā atbilde uz pieaugošo urbanizāciju, stresu un izdegšanu sabiedrībā.
Meža pelde nenozīmē fizisku peldēšanos, bet gan pilnīgu iegrimšanu meža atmosfērā, izmantojot visas maņas – redzi, dzirdi, ožu, tausti un dažkārt arī garšu. Ideālā gadījumā tā ir lēna, nesteidzīga pastaiga dabā bez telefona un citiem digitāliem traucēkļiem.
Laika gaitā šī pieeja izplatījās ārpus Japānas. Mūsdienās meža terapija ir kļuvusi par globālu kustību. Tā plaši tiek praktizēta Japānā, Dienvidkorejā, Somijā, Kanādā, ASV, Lielbritānijā un citās valstīs. Dienvidkorejā izveidoti desmitiem terapeitisko mežu, savukārt Eiropā un Ziemeļamerikā darbojas sertificētu meža terapijas pavadoņu organizācijas un tiek veidotas īpašas meža terapijas takas.
Raksts sagatavots ar Latvijas vides aizsardzības fonda finansiālo atbalstu.