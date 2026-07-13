Aveņu, melleņu, ķiršu jeb Vārām ievārījumu; plus idejas neparastākām garšām
Sezonā pilnīgi pietiek, ja sagatavosi pāris burciņu ar ķiršu, melleņu, aveņu un citu ogu zapti. Tad varēs gan uz baltmaizes šķēles uzsmērēt, gan pankūkas pamērcēt.
Melleņu ievārījums
Sastāvdaļas:
1 kg melleņu
1 kg ievārījuma cukura (1:1)
1–2 citronu sula
Pagatavošana:
Sagatavotas mellenes kopā ar cukuru ber katlā, samaisi, viegli saspaidi un atstāj, lai apmēram 8 stundas ievelkas. Pievieno citronu sulu, maisot uzvāri un uz straujas uguns turpini vārīt 4–5 minūtes. Noņem no uguns, nedaudz atdzesē, pildi burkās un aizvāko.
Ideja
- Melleņu ievārījums teicami garšo, ja tam pievieno mazus bumbieru gabaliņus un pāris ēdamkarotes bumbieru degvīna.
- Ja vāra mellenes kopā ar āboliem vienādās proporcijās un pievieno citronu sulu, ievārījums sanāk skābenāks un atsvaidzinošāks.
- Melleņu ievārījums un želeja ļoti labi garšo ar nelielu balzametiķa piedevu.
- Ievārījumā mellenes lieliski sader ar ķiršiem (1:1). Vēl garšīgāk, ja iemaisa nedaudz tumšās šokolādes.
Ķiršu ievārījums
Lai iegūtu viendabīgāku konsistenci, ievārījumu pirms pildīšanas burciņās sablendē.
Sastāvdaļas:
1 ½ kg ķiršu bez kauliņiem
500 g ievārījuma cukura (3:1)
1 apelsīns
1 paciņa vaniļas cukura (8 g)
1 tējk. malta kanēļa
Pagatavošana:
Izspied sulu no apelsīna. Katlā ieber ķiršus, samaisi ar pārējiem produktiem un atstāj uz pāris stundām. Uz lēnas uguns maisot uzvāri, pēc tam uz straujas uguns vāri 5 minūtes. Karstu pildi burkās un aizvāko.
Ideja
- Pirms pildīšanas burkās iemaisi ievārījumā 3–4 ēdk. ķiršu degvīna.
- Pievieno ievārījumam pa ½ tējkarotei malta kanēļa un maltu krustnagliņu.
- Iemaisi ievārījumā sakapātu šokolādi vai kādu karoti šokolādes dzēriena pulvera.
- Ķiršus var vārīt jāņogu sulā un pēc tam sarecināt ar agaragaru. Pārsteidzoši tīkama garša.
Aveņu ievārījums
Sastāvdaļas:
1 kg aveņu
300 g ievārījuma cukura (3:1)
1 citrona sula
Pagatavošana:
Pārlasītas avenes bļodā sablendē un izberz caur smalku sietiņu. Biezeni liec katlā, pievieno citrona sulu un cukuru, maisot uzvāri un turpini vārīt 5 minūtes. Karstu pildi burkās un aizvāko.
Ideja
- Pirms pildīšanas burkās ievārījumam pievieno 2 ēdamkarotes mandeļu liķiera vai aveņu degvīna.
- Aveņu ievārījums iegūs smalkāku noti, ja vārīšanas laikā tam pievienosi gabaliņos salauzītu tumšo šokolādi un iemaisīsi sīki sakapātas piparmētru lapiņas.
- Eksotiskāku garšu iegūsi, ja vārīsi avenes ar kivi proporcijā 1:1.