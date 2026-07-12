Trauku žāvētājs virtuvei: kā izvēlēties īsto modeli
Pat nelielās virtuvēs un tad, ja ir trauku mazgājamā mašīna, bez trauku žāvētāja grūti iztikt. Uzzini, kā izvēlēties modeli, kas būs ērts tieši tavai virtuvei.
Svarīgi saprast, kur trauku žāvētāju novietosi. Daudzi izvēlas standarta modeli skapītī virs izlietnes, taču lielām vai arī ļoti mazām virtuvēm tas īsti neder. Tādās telpās piemērotāki ir trauku žāvētāji atvilktnē vai tādi, ko var nolikt uz galda vai darba virsmas.
Jebkurā gadījumā rūpīgi jāizmēra, cik lielu trauku žāvētāju tev vajag. Iebūvējamo žāvētāju garumu nosaka skapja vai atvilktnes izmērs, populārākās versijas ir 40–90 cm. Ja gribi uz galda liekamo, jāpadomā par parocīgu atrašanās vietu – jābūt tuvu izlietnei, lai slapjie trauki nav jāpārvieto pa visu virtuvi.
* Uz galda liekamais trauku žāvētājs ir visizplatītākais. To novieto tieši pie izlietnes vai uz galda. Ļoti ērts ikdienas lietošanā, ja jānomazgā tikai dažas krūzītes vai šķīvji.
* Iebūvējamais žāvētājs ļauj paslēpt to acīm. Mīnuss – mitrums koncentrējas skapīša iekšpusē, tāpēc vajadzīga laba ventilācija.
* Piekaramais trauku žāvētājs noderēs mazās virtuvēs vai tur, kur nav augšējo skapīšu.
* Uz izlietnes malas novietojams žāvētājs ir izgatavots no metāla režģa. Tajā ērti salikt ne tikai nomazgātos traukus, bet arī dārzeņus un augļus. Parocīgi lietot, ja ir divas izlietnes, – vienā mazgā, otrā žāvē.
Kā nopirkt tieši tādu, kā vajag?
Trauku žāvētāja izmērs atkarīgs no tā veida. Lai tas ietilptu skapī vai neaizņemtu pusi no virtuves darba virsmas, pirms iegādes jāveic vienkārši mērījumi.
* Iebūvējamam vai izvelkamam modelim izmēri skapīša vai atvilktnes garumu, platumu un augstumu. Standarta virtuvēs ir vienkārši – ražotāji piedāvā klasiskus variantus: 40, 60, 80, 90 vai 120 centimetri. Ja virtuve izgatavota pēc individuāla dizaina, parametri var atšķirties.
* Uz galda liekamam žāvētājam izmēri vietu, kur plāno to novietot. Svarīgs ir garums un platums, bet nevajadzētu ignorēt arī augstumu, turklāt nevis tukšam žāvētājam, bet ar šķīvjiem.
* Piekaramajam žāvētājam svarīgi aprēķināt malu augstumu un pamatnes diametru. Trauki būs uz paaugstinājuma un nedrīkst izkrist.
Der aprēķināt arī žāvētāja ietilpību, piemēram, skapī iebūvējamā 80 cm garā trauku žāvētājā vieta ir 25–30 šķīvjiem, bet uz galda liekamā kompaktā modelī reti ietilpst vairāk par 10–15 šķīvjiem.