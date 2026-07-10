Remonts pašu spēkiem: instrumenti, kas visbiežāk noder mājās un laukos
Vasarā mājās un laukos netrūkst nelielu darbu — jānostiprina plaukts, jāsalabo žoga dēlis, jāatjauno terase vai jāsamontē dārza mēbeles. Ar piemērotiem instrumentiem daudzus no tiem iespējams paveikt pašu spēkiem.
Pirms ķerties pie darba, svarīgi saprast, kas tieši būs jādara un vai tam mājās jau ir piemērots instruments. Ne vienmēr vajadzīga pilnīgi jauna tehnika — arī pārbaudīti lietoti instrumenti var būt praktiska izvēle. Dažādus instrumentus mājai, remontam un dārzam iespējams apskatīt Banknote internetveikalā.
Skrūvgriezis un akumulatora urbis
Skrūvgriezis ir viens no biežāk izmantotajiem instrumentiem ikdienā. Tas noder mēbeļu salikšanai, rokturu pievilkšanai, plauktu nostiprināšanai un daudziem citiem nelieliem darbiem.
Ja darbu ir vairāk, praktiskāks būs akumulatora urbis vai skrūvgriezis. Pirms iegādes vērts pārbaudīt, vai komplektā ir akumulators un lādētājs, vai akumulators vēl tur slodzi un vai instrumenta patrona darbojas vienmērīgi.
Mērlente, līmeņrādis un zīmulis
Precīza mērīšana palīdz izvairīties no šķībiem plauktiem, nepareizi izurbtiem caurumiem un lieki sabojātiem materiāliem. Tāpēc mērlente, līmeņrādis un vienkāršs celtniecības zīmulis bieži ir svarīgāki par jaudīgu elektroinstrumentu.
Pirms urbšanas vai zāģēšanas izmēri jāpārbauda atkārtoti. Dažas papildu minūtes mērīšanai parasti aiztaupa daudz vairāk laika labošanai.
Āmurs, knaibles un atslēgu komplekts
Āmurs noder ne tikai naglu dzīšanai. Ar to var nostiprināt nelielas konstrukcijas, demontēt vecus dēļus vai veikt citus saimniecības darbus.
Knaibles palīdz satvert, saliekt vai izvilkt detaļas, savukārt atslēgu komplekts nepieciešams skrūvju, uzgriežņu un dažādu savienojumu pievilkšanai. Šie instrumenti neaizņem daudz vietas, taču regulāri noder gan mājās, gan garāžā un šķūnī.
Zāģis un slīpmašīna lielākiem darbiem
Nelieliem koka darbiem bieži pietiek ar rokas zāģi. Ja jāatjauno terase, jāsaīsina vairāki dēļi vai jābūvē jauna konstrukcija, ērtāks var būt elektriskais zāģis.
Slīpmašīna noder vecas krāsas, rūsas vai nelīdzenas koka virsmas apstrādei. Lietotu elektroinstrumentu pirms iegādes ieteicams pārbaudīt: vai nav bojāts vads vai korpuss, vai instruments neizdod neparastas skaņas un vai visi drošības elementi ir vietā.
Neaizmirsti par drošības aprīkojumu
Arī neliels remonts jāveic droši. Atkarībā no darba var būt nepieciešami aizsargcimdi, brilles, dzirdes aizsargi vai putekļu maska.
Instrumentu nevajadzētu izmantot, ja tā vads, akumulators, aizsargs vai stiprinājumi ir bojāti. Pirms darba jāiepazīstas ar konkrētā instrumenta lietošanu un jāpārliecinās, ka darba vieta ir stabila un labi apgaismota.
Izvēlies instrumentus pēc reālās vajadzības
Nav nepieciešams uzreiz iegādāties pilnu darbnīcas aprīkojumu. Labāk sākt ar instrumentiem, kuri noderēs regulāri, un specifiskāku tehniku iegādāties tad, kad tai ir konkrēts pielietojums.
Izvēloties lietotu instrumentu, jāpārbauda tā stāvoklis, komplektācija un darbība. Banknote internetveikalā instrumentiem un dārza precēm līdz 31. augustam pieejama 10% atlaide ar kodu JAUNS10. Atlaides nesummējas.
Reklāmraksts. Raksts tapis sadarbībā ar Banknote.