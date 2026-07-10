Vasaras ciemošanās pie vecākiem: ko praktisku var sakārtot vienā nedēļas nogalē?
Ciemošanās pie vecākiem vasarā nav tikai kopīgas pusdienas un sarunas dārzā. Viena nedēļas nogale var būt arī labs brīdis kopā paveikt dažus darbus, kuri ikdienā tiek atlikti
Vecāku mājās parasti netrūkst darbu, taču palīdzībai nav jāsākas ar pieņēmumu, ka viņi paši netiek galā. Daudz vērtīgāk ir pajautāt, ko viņi paši gribētu sakārtot, un izvēlēties dažus konkrētus darbus, kurus kopā iespējams pabeigt bez steigas.
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Sāciet ar vienu skaidru plānu
Vienā nedēļas nogalē nav jācenšas pārveidot visu māju. Labāk vienoties par diviem vai trim darbiem, kuri ikdienā dotu vislielāko ieguvumu.
Tas var būt pagraba vai šķūņa plaukta sakārtošana, dārza instrumentu pārskatīšana, neliela mēbeļu pārvietošana vai vietas atbrīvošana sezonas mantām. Skaidrs plāns palīdz darbu pabeigt, nevis atstāt māju vēl lielākā nekārtībā.
Pārbaudiet lietas, kuras ietekmē ikdienas ērtības
Vērts apskatīt āra kāpnes, margas, sliekšņus un pagalma celiņus. Vaļīgs dēlis, nestabila marga vai nelīdzena taka nav liels remonts, taču šādas lietas labāk sakārtot laikus.
Var pārbaudīt arī āra apgaismojumu, nomainīt spuldzes un pārliecināties, ka biežāk izmantotajās vietās viss ir ērti pieejams. Mērķis nav pārkārtot vecāku māju pēc sava prāta, bet palīdzēt īstenot to, ko viņi paši uzskata par vajadzīgu.
Sakārtojiet dārza un saimniecības lietas
Vasaras vidū labi redzams, kuri instrumenti tiek izmantoti un kuri tikai aizņem vietu. Kopā var pārbaudīt zāles pļāvēju, trimmeri, dārza šķēres, šļūteni un pagarinātājus.
Darba kārtībā esošās lietas novieto ērtāk pieejamā vietā, bet bojātās – salabo vai nodod atbilstošai utilizācijai. Ja kāds instruments vairs netiek izmantots, lēmumu par tā turpmāko likteni pieņem pats īpašnieks.
Digitālie sīkumi, kuriem ikdienā neatliek laika
Nedēļas nogale var būt piemērots brīdis arī telefona vai datora sakārtošanai. Var atjaunināt ierīces, saglabāt svarīgus kontaktus, uzstādīt ērtāk lietojamas programmas vai izveidot fotogrāfiju rezerves kopijas.
Svarīgi visu darīt kopā un paskaidrot, kas tiek mainīts. Nevajadzētu pārņemt paroles vai uzstādīt pakalpojumus bez vecāku skaidras piekrišanas. Mērķis ir padarīt ierīces ērtāk lietojamas, saglabājot cilvēka kontroli pār saviem datiem.
Neaizmirstiet par kopā būšanu
Darbu saraksts nedrīkst aizstāt pašu ciemošanos. Ieplānojiet kopīgas pusdienas, pastaigu vai kafiju dārzā. Nereti sarunas laikā atklājas, kas patiesībā būtu visvairāk vajadzīgs nākamajā reizē.
Viena veiksmīga nedēļas nogale nav tā, kurā paveikts visvairāk, bet tā, pēc kuras mājās ir ērtāk un visiem paliek laba sajūta.
Praktiskas lietas mājai, dārzam un ikdienai iespējams apskatīt arī Banknote filiālēs. Tuvāko filiāli un tās darba laiku var atrast Banknote mājaslapā.
Reklāmraksts. Raksts tapis sadarbībā ar Banknote.