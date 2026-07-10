Jumts, notekas un fasāde: ko pārbaudīt vasarā, pirms sākas lietainais laiks?
Vasaras vidus ir piemērots brīdis mājas ārpuses pārbaudei. Sausā laikā iespējams laikus pamanīt jumta, noteku un fasādes bojājumus, pirms rudens lietus tos padara nopietnākus.
Ja pārbaudes laikā atklājas, ka nepieciešami plašāki atjaunošanas darbi, jau sākumā svarīgi saprast darbu apjomu, secību un budžetu. Viena no iespējām šādu darbu finansēšanai var būt Banknote kredīts mājokļa atjaunošanai vai remontam, rūpīgi izvērtējot savas finansiālās iespējas.
Apskati jumtu no zemes un bēniņiem
Pārbaudi, vai jumta segums ir vienmērīgs, vai nav pavirzījušies dakstiņi, bojāts skārds vai redzamas plaisas. Īpašu uzmanību pievērs vietām ap skursteni, jumta logiem un ventilācijas izvadiem.
Bēniņos meklē mitruma plankumus, pelējuma smaržu, slapju siltinājumu vai notecējumu pēdas. Ja jumts ir stāvs vai grūti pieejams, drošāk pārbaudi uzticēt speciālistam.
Iztīri un pārbaudi notekas
Notekās vasaras laikā var sakrāties lapas, zari un sūnas. Ja ūdens nevar brīvi aizplūst, tas var tecēt pāri malām un samitrināt fasādi vai pamatus.
Pārbaudi, vai notekas nav ieliektas, savienojumi netek un stiprinājumi nav kļuvuši vaļīgi. Svarīgi arī pārliecināties, ka notekcaurule ūdeni novada prom no mājas, nevis tieši pie pamatiem.
Pievērs uzmanību fasādes plaisām
Apskati, vai fasādē nav plaisu, lobījušās krāsas, atdalījušās apdares vai mitruma plankumu. Smalkas virsmas plaisas var būt tikai apdares bojājums, bet platākas vai atkārtoti veidojošās plaisas ieteicams parādīt speciālistam.
Īpaši rūpīgi pārbaudi cokolu, logu palodzes un durvju savienojumus. Šajās vietās ūdens visbiežāk nonāk konstrukcijās.
Nosaki darbu prioritāti
Ja atklājas vairākas problēmas, vispirms jānovērš tās, kas ļauj mitrumam iekļūt mājā vai var radīt lielākus bojājumus. Jumta noplūde, bojāta noteka vai mitrs siltinājums parasti ir steidzamāki par fasādes pārkrāsošanu.
Pirms darbu sākšanas vēlams saņemt rakstisku tāmi, kurā atsevišķi norādīti materiāli, darbs, piegāde un iespējamās papildu izmaksas.
Vasara ļauj sagatavoties bez steigas
Laikus veikta mājas pārbaude dod iespēju salīdzināt meistaru piedāvājumus, pasūtīt materiālus un ieplānot darbus, pirms sākas ilgstošs lietus un vēsāks laiks.
Kreditēšana ir saistīta ar risku. Pirms aizdevuma noformēšanas izvērtējiet savas finansiālās iespējas un iepazīstieties ar līguma nosacījumiem.
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