Pēc latviešu ticējumiem šodien - Septiņu brāļu diena. Kāds būs laiks turpmākās 7 nedēļas?
Sens ticējums vēsta: ja ielīst 10. jūlijā, tad līs septiņas nedēļas. Vai tiešām būs tik traki un vai laika pareģiem var ticēt?
Pēc senas tradīcijas 10. jūlijs tiek dēvēts par Septiņu brāļu dienu un tiek uzskatīts, ka lietus 10. jūlijā nozīmē to, ka lietainas būs turpmākās septiņas nedēļas. Savukārt, ja 10. jūlijs būs saulains, tad arī turpmākās nedēļas būs saules apspīdētas. Tomēr ne vienmēr tautas ticējumiem var ticēt, jo bijuši gadi, kad laika apstākļi bija gluži pretēji tautas ticējumiem. Lai tur vai kā, cilvēki ik gadu 10. jūlijā īpaši vēro debesis un prāto, kāds laiks varētu vasaras otrajā pusē.
Šogad meteorologi vēstī, ka piektdiena, 10. jūlijs, Latvijā atnesīs vasarīgāku laiku. Lietus mazināsies un kļūs siltāks, liecina Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra prognozes.
Laika vērotāji gan uzsver, ka tautas ticējumu piepildīšanās ir ne vairāk kā 50%. Ir bijuši gadi, kad Septiņu brāļu dienas laika apstākļi bija pavisam atšķirīgi nekā nākamajās septiņas nedēļās. Par to varējām pārliecināties, piemēram, pagājušā gadsimta deviņdesmitajos gados. Piemēram, 1997. gada 10. jūlijā bija pērkona negaiss, bet turpmākajās nedēļās valdīja sauss un saulains laiks. Savukārt 1998. gada 10. jūlijā bija saulains laiks, bet viss augusts bija lietains.
Septiņu brāļu leģenda
Leģenda par septiņiem brāļiem radusies Efesā 5. gadsimtā. Romas ķeizara Decija kristiešu vajāšanu laikā septiņi brāļi – svētie jaunieši, noslēpušies kādā alā, kurā arī iemūrēti. Taču ķeizara Teodosija valdīšanas laikā pēc 195 gadiem nejauši atrasti 27. jūnijā (10. jūlijā pēc jaunā stila) un uz laiku atmodušies no sava nāves miega, lai ar savu likteni apliecinātu mirušo augšāmcelšanos. Agrāk brāļu piemiņas diena 10. jūlijā bija katoļu baznīcas kalendārā, taču nu tā vairs nav.
Senlatviešu kalendārā šī diena speciāli svinēta netika, taču ticējums ir jau no pirmskristietības laika. Kristietības periodā šai dienai dots Septiņu brāļu vārds. Līdzīgi ticējumi par laika apstākļiem 10. jūlijā sastopami arī vācu, krievu, poļu, baltkrievu, zviedru un franču folklorā.