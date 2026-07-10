Garāžas audits jūlijā: lietas, kam vēl var būt vērtība
Vasaras vidus ir labs brīdis pārskatīt garāžu, šķūni vai saimniecības telpu, jo starp veciem telefoniem, instrumentiem un tehniku var atrasties lietas, kas kādam vēl noder.
Garāža bieži kļūst par vietu, kur nonāk viss, ko “vēlāk paskatīsies”. Vecs telefons, rezerves urbis, skaļrunis, putekļsūcējs, velosipēda detaļas, instrumentu kaste, datortehnika vai sadzīves tehnika, kas nomainīta pret jaunāku modeli. Ikdienā šīs lietas netraucē, līdz brīdim, kad vasarā vajag atrast dārza šķēres, pagarinātāju vai vietu jaunai sezonas tehnikai. Jūlijs ir piemērots brīdis garāžas auditam: nevis lielai ģenerāltīrīšanai vienas dienas laikā, bet mierīgai mantu pārskatīšanai ar domu, kas patiešām vēl tiek lietots un kam var dot otro dzīvi.
Sāc ar lietām, kuras nav kustinātas vismaz gadu
Labs sākumpunkts ir vienkāršs jautājums: kad šī lieta pēdējo reizi tika izmantota? Ja instruments, telefons, lādētājs, blenderis, skaļrunis vai cita tehnika nav kustināta gadu vai ilgāk, visticamāk, tā ikdienā vairs nav vajadzīga.
Tas nenozīmē, ka viss uzreiz jāizmet. Tieši otrādi, daļai lietu var būt vērtība arī tad, ja tās jums vairs nav aktuālas. Vecāks telefons var noderēt kādam, kuram vajadzīga vienkārša rezerves ierīce. Darba kārtībā esošs urbis, slīpmašīna vai zāģis var būt noderīgs cilvēkam, kurš iekārto savu pirmo mājokli vai vasarnīcu. Arī neliela sadzīves tehnika, ja tā strādā, nav jāglabā kastē tikai tāpēc, ka reiz nomainīta pret jaunāku.
Pārskatot garāžu, vērts mantas sadalīt trīs grupās: lietoju, varētu noderēt kādam citam, vairs nav izmantojams. Visbiežāk tieši otrā grupa izrādās visinteresantākā.
Telefoni, planšetes un datortehnika
Elektronika ir viena no kategorijām, kas garāžās un atvilktnēs sakrājas visātrāk. Vecs telefons ar saplaisājušu aizsargstikliņu, planšete, kuru bērni vairs nelieto, klēpjdators, kam vajadzīgs jauns lādētājs, austiņas, fotoaparāts vai spēļu konsole. Šīs lietas aizņem maz vietas, tāpēc tās viegli aizmirst.
Pirms lemt, ko ar tām darīt, jāpārbauda pamatlietas: vai ierīce ieslēdzas, vai ir lādētājs, vai ekrāns nav būtiski bojāts, vai ierīce nav piesaistīta kontam un vai no tās izdzēsti personīgie dati. Telefoniem, datoriem un planšetēm īpaši svarīgi ir atiestatīt rūpnīcas iestatījumus un izņemt atmiņas kartes vai SIM kartes.
Pat ja ierīce nav jaunākā, tai vēl var būt vērtība. Daudziem cilvēkiem nav vajadzīgs pats modernākais modelis, bet gan strādājoša, saprotama un pieejama ierīce ikdienai.
Instrumenti, kuri dublējas
Garāžā bieži atrodas vairāki līdzīgi instrumenti. Divi urbji, trīs pagarinātāji, vairākas skrūvgriežu kastes, vecs kompresors, slīpmašīna, ripzāģis vai akumulatora instruments, kas nopirkts konkrētam darbam un pēc tam nolikts plauktā.
Instrumentus vērts pārskatīt praktiski. Vai tie strādā? Vai tiem ir visi nepieciešamie piederumi? Vai akumulators vēl tur slodzi? Vai nav bojāts vads, rokturis vai drošības elementi? Ja instruments ir darba kārtībā, bet mājās vairs netiek izmantots, tam var būt otrreizēja vērtība.
Īpaši tas attiecas uz kvalitatīvākiem instrumentiem. Pat lietots urbis vai slīpmašīna var būt labs atradums, ja tas ir kopts un darbojas. Savukārt bojātus vai nedrošus instrumentus nevajadzētu nodot tālāk bez skaidras informācijas par to stāvokli.
Sadzīves un dārza tehnika
Vasarā labi redzams arī tas, cik daudz tehnikas patiesībā tiek lietots. Garāžā var atrasties vecāks zāles pļāvējs, trimmeris, spiediena mazgātājs, ventilators, sildītājs, kafijas automāts, putekļsūcējs vai cita tehnika, kas kādreiz bija vajadzīga, bet tagad aizstāta ar jaunāku.
Pirms šādas lietas virzīt tālāk, vērts to notīrīt, pārbaudīt un saprast, vai tā darbojas. Dažreiz pietiek ar jaunu pagarinātāju, filtru, asmeni vai elementāru apkopi, lai tehnika atkal būtu izmantojama. Citreiz kļūst skaidrs, ka tā vairs nav praktiski lietojama.
Svarīgi būt godīgam pret sevi: “varbūt kādreiz salabošu” bieži nozīmē, ka lieta stāvēs vēl vairākus gadus. Ja remonts nav plānots tuvākajā laikā, labāk pieņemt lēmumu tagad.
Ko pirms nodošanas sakārtot?
Ja lieta ir darba kārtībā un varētu būt vērtīga kādam citam, to vērts sagatavot. Tehniku notīra no putekļiem, pārbauda komplektāciju, atrod lādētājus, vadus, baterijas, piederumus vai instrukcijas, ja tās vēl ir saglabājušās. Jo skaidrāks ir preces stāvoklis, jo vieglāk saprast tās vērtību.
Elektronikai jāizdzēš personīgie dati. Instrumentiem jāpārbauda drošība. Sadzīves tehnikai vēlams pārliecināties, ka tā ieslēdzas un pilda pamatfunkciju. Ja kaut kas nestrādā, tas nav obligāti šķērslis, taču tas jāzina jau sākumā.
Tāpat nevajadzētu visu mest vienā kastē. Telefoni, instrumenti, sadzīves tehnika un dārza aprīkojums ir atšķirīgas kategorijas. Sakārtojot tās atsevišķi, garāžas audits kļūst daudz pārskatāmāks.
Kad mantas var piedāvāt uzpirkšanai?
Ja pēc garāžas pārskatīšanas paliek lietas, kuras vairs netiek lietotas, bet vēl ir darba kārtībā vai tām var būt otrreizēja vērtība, viens no risinājumiem ir piedāvāt tās uzpirkšanai. Tas var būt piemērots risinājums, ja negribas pašam fotografēt, likt sludinājumus, atbildēt uz ziņām un vienoties par tikšanos ar pircējiem.
Banknote uzpirkšana var būt viens no veidiem, kā dot lietām otro dzīvi un vienlaikus atbrīvot vietu mājās, garāžā vai šķūnī. Vairāk informācijas par to, kādas preces iespējams piedāvāt uzpirkšanai un kā process notiek, var apskatīt Banknote mājaslapā.
Šāds risinājums īpaši noder tad, ja mantas ir dažādas: telefons, instruments, neliela tehnika vai cita ikdienā lietojama prece. Svarīgākais ir nevis uzkrāt lietas “katram gadījumam”, bet saprast, vai tās tiešām vēl kalpo jūsu ikdienai.
Kāpēc to darīt tieši vasarā?
Vasarā garāžu un šķūni pārskatīt ir vienkāršāk. Ir gaišāks, sausāks, vieglāk iznest kastes pagalmā, sašķirot instrumentus un pārbaudīt tehniku. Turklāt tieši sezonas vidū labi redzams, kas tiek lietots regulāri un kas tikai aizņem vietu.
Ja garāžā nav iespējams ērti piekļūt dārza tehnikai, instrumentiem vai sezonas mantām, tas ietekmē ikdienu. Katrs meklētais pagarinātājs, pazudusi skrūvgrieža galva vai aizkrauta plaukta mala atņem laiku. Sakārtota garāža nenozīmē perfekti tīru telpu, bet gan vietu, kur lietas var atrast un izmantot.
Galvenais ir nepaturēt visu “varbūt kādreiz” dēļ
Garāžas audits nav tikai kārtošana. Tas ir veids, kā saprast, kas mājās patiešām ir vajadzīgs. Daļa lietu joprojām noderēs, daļu var sakārtot un izmantot vēlreiz, bet daļai ir laiks dot otro dzīvi ārpus jūsu mājas.
Veci telefoni, instrumenti un tehnika ne vienmēr ir tikai krāmi. Ja tie ir darba kārtībā vai tiem vēl ir vērtība, tie var noderēt kādam citam. Savukārt jums tas nozīmē vairāk vietas, mazāk nekārtības un skaidrāku sajūtu, kas mājās patiešām tiek izmantots.
Ja pēc kārtošanas paliek lietas, kuras vairs netiek izmantotas, vairāk informācijas par to piedāvāšanu uzpirkšanai var atrast Banknote mājaslapā.
Reklāmraksts. Raksts tapis sadarbībā ar Banknote.