Elektriska pieredze. Praktiskas atziņas pēc astoņiem gadiem pie elektroauto stūres
Globālā degvielas krīze un vilinoši atbalsta piedāvājumi mudina cilvēkus aizvien biežāk lūkoties elektroauto virzienā. Vai videi draudzīgāks transporta līdzeklis saudzē arī saimnieka maciņu? Un ar kādiem izaicinājumiem jārēķinās?
Sākums un stereotipu laušana
Uzņēmējs Ģirts Ģederts ar elektroauto ikdienā pārvietojas jau astoņus gadus, tāpēc viņa pieredze var būt noderīga visiem, kas interesējas par šī transporta priekšrocībām un izaicinājumiem. Viņš personisko elektroauto izvēlējās daļēji piespiedu kārtā, jo vispirms tādas mašīnas iegādātas biznesam, bet darbinieki bijuši skeptiski un baidījušies, ka auto pilsētas vidū varētu apstāties. Ģirts Ģederts par šo laiku stāsta: “Man bija jāpierāda, ka bažām nav pamata, tāpēc pats pārsēdos pie elektroauto stūres un ne mirkli neesmu to nožēlojis.” Viņš uzsver, ka šis solis ir pilnībā attaisnojies, jo elektroauto pilsētas satiksmē sniedz ievērojamas priekšrocības, piemēram, var izmantot sabiedriskā transporta joslas, izvairoties no rīta sastrēgumiem, un bez maksas novietot automašīnu pilsētas centrā. Būtiskas priekšrocības jūtamas arī dinamikā un vadāmībā, jo auto nav nepieciešams laiks dzinēja uzsildīšanai, un ziemas apstākļos tas demonstrē izcilas pretslīdēšanas īpašības.
Automašīnas uzlāde un ziemas specifika
Viens no biežākajiem jautājumiem, ko uzdod cilvēki, kas interesējas par elektroauto, ir akumulatora darbība aukstā laikā. Ģirta Ģederta pieredze ir tāda, ka ziemā nobraukuma rezerve patiešām nedaudz samazinās, taču izšķirīgais faktors ir auto lietotāja ikdienas vajadzības. Pat ja nobraukums ziemā sarūk, taču ikdienas maršruts ir tikai puse no šī apjoma, un tas nerada nekādas problēmas, jo auto naktī vienmēr var uzlādēt. Mājas uzlādes izmaksas ir zemas, un no tukšas līdz pilnai baterijai mājas apstākļos, izmantojot atbilstošu jaudu, auto var uzlādēt nepilnās sešās stundās. Tiem, kas vēlas vēl vairāk ietaupīt, noder saules paneļi. Garākos izbraucienos var izmantot ātrās uzlādes stacijas, kurās piecpadsmit minūšu laikā var iegūt papildu divsimt kilometru nobraukumu. Lai gan šādās stacijās izmaksas būs nedaudz augstākas nekā mājās, ilgtermiņā elektroauto ekspluatācija ir aptuveni divas trīs reizes lētāka, salīdzinot ar iekšdedzes dzinēja auto.
Izvēles kritēriji un nākotnes vīzija
Izvēloties elektroauto ikdienai, katram braucējam ir savi kritēriji. Ģedertam viena no būtiskākajām prasībām ir automašīnas ietilpība. Tā kā uzņēmējs aktīvi pārvietojas arī ar velosipēdu, viņa svarīgākais nosacījums, iegādājoties jaunu automašīnu, ir bagāžas nodalījuma ietilpība. Ģirts Ģederts par auto izvēli saka: “Ja es velosipēdu varu ielikt automašīnā, neskrūvējot nost riteņus, stūri un tā tālāk, tas man der.” Viņš ir gandarīts par pāreju uz videi draudzīgu transportu un to popularizē arī savā uzņēmumā, mudinot darbiniekus domāt zaļāk un saudzēt vidi.
Vai iespējams, ka uzņēmējs atgriezīsies pie dīzeļdzinēja vai benzīna automašīnas? Viņš ir pilnīgi pārliecināts par savu pašreizējo izvēli. Vaicāts par nākotnes izvēlēm, Ģirts Ģederts uzsver: “Es noteikti neplānoju pāriet atpakaļ uz iekšdedzes dzinēju. Drīzāk sapņoju par vēl inovatīvākiem transporta veidiem, piemēram, autonomiem auto vai dronu tipa lidaparātiem, kas nākotnē vēl vairāk mainītu mūsu izpratni par pārvietošanos.”
Raksts sagatavots ar Latvijas vides aizsardzības fonda finansiālo atbalstu.