Atklāj GARDENA šļūteņu uzglabāšanas risinājumus
Dārzkopības sezonā laistīšana ātri kļūst par daļu no ikdienas rutīnas. Zālienam nepieciešama regulāra mitrināšana, puķu dobes sāk ziedēt, bet dārzeņi zeļ tikai tad, ja par tiem rūpējas un tos regulāri laista. Taču daudziem dārza saimniekiem labi pazīstams arī šī procesa izaicinājums – izmētātas un sapinušās šļūtenes, neērta uzglabāšana un pastāvīga vilkšana un tīšana pēc katras laistīšanas reizes.
Tieši tāpēc arvien vairāk cilvēku izvēlas ne tikai labu dārza šļūteni, bet arī ērtu veidu, kā to uzglabāt. GARDENA piedāvā plašu šļūteņu uzglabāšanas risinājumu klāstu, kas piemērots dažāda izmēra dārziem, dzīvesveidam un estētiskajām vēlmēm. Neatkarīgi no tā, vai tev ir terase, balkons vai plašs dārzs, GARDENA piedāvā risinājumus, kas palīdz uzturēt kārtību un padara laistīšanu ērtāku.
Risinājums katram dārzam
Ne visiem dārziem der viens un tas pats risinājums. Nelielā teritorijā svarīgi, lai šļūtene neaizņem daudz vietas. Savukārt lielākā pagalmā būtiskāk ir, lai ar to varētu ērti aizsniegt dažādas zonas – zālienu, puķu dobes, siltumnīcu vai dobes dārza tālākajā malā.
Daudziem māju īpašniekiem pie sienas stiprināmas šļūteņu kastes, piemēram, GARDENA RollUp sērija, nodrošina līdzsvaru starp ērtībām un kārtību. Uzstādītas pie sienas, tās ļauj šļūteni turēt sakārtotu un vienmēr pa rokai. Laistīšanas laikā šļūteni var izvilkt vajadzīgajā garumā, bet pēc darba tā pati glīti sarullējas atpakaļ kastē. 180° grozāmā konstrukcija ļauj arī ērti pārvietoties pa dārzu un sasniegt dažādas laistīšanas zonas bez pārmērīgas šļūtenes vilkšanas vai locīšanas.
Mazākām platībām, piemēram, terasēm, balkoniem un kompaktiem dārziem, piemērotas ir terases šļūteņu kastes. To kompaktais dizains aizņem maz vietas, savukārt 360° rotācija padara laistīšanu ērtu arī ierobežotā platībā.
Dārziem, kuros nepieciešama lielāka mobilitāte, praktisks risinājums ir šļūteņu ratiņi. Tie ir viegli manevrējami un stabili, tāpēc ļauj ērti pārvietot laistīšanas aprīkojumu pa lielākām platībām, vienlaikus saglabājot šļūteni glīti satītu un viegli lietojamu.
Savukārt dārza saimniekiem, kuri vēlas mobilitāti, nezaudējot stabilitāti, piemērotas ir šļūteņu kastes, ko iespējams nostiprināt tieši zemē. Tās ir stabilas, bet vienlaikus ļauj šļūteni izmantot tur, kur tā konkrētajā brīdī vajadzīga. Šīs šļūteņu kastes var pagriezt par 360°, nodrošinot ērtu piekļuvi ūdenim. Īpaši piemērotas tiem, kas bieži maina dārza plānojumu vai nevēlas turēt šļūteni tikai vienā noteiktā vietā.
Kad gribas vēl vairāk ērtības
Tiem, kuri vēlas, lai šļūtenes satīšana neprasītu gandrīz nekādu piepūli, paredzēta šļūteņu kaste GARDENA PowerRoll. Ar uzlādējamu akumulatoru aprīkotā sistēma automātiski satin šļūteni, nospiežot pogu. Tas var būt īpaši ērti lielākos dārzos vai situācijās, kad smagas šļūtenes vilkšana un satīšana sagādā grūtības.
Ja dārzā svarīga ne tikai funkcionalitāte, bet arī vizuālais kopskats, izcils risinājums ir pazemes šļūteņu kaste RollUp M. Tā radīta dārza saimniekiem, kuri vēlas, lai uzmanības centrā būtu augi, zāliens un kopējā ainava, nevis dārza aprīkojums. Pazemes šļūteņu kaste paslēpj šļūtenes uzglabāšanas sistēmu zem zemes, atstājot redzamu tikai neuzkrītošu pārsegu. Pārsegs nemanāmi iekļaujas dārzā un netraucē zāliena kopšanu. Tam droši pāri var pārvietoties gan robotizētie, gan tradicionālie zāles pļāvēji, saglabājot dārza sakopto izskatu. Kad nepieciešama laistīšana, šļūteni vienkārši izvelk un var izmantot līdz pat 20 metriem. Pēc lietošanas to viegli var noglabāt, palīdzot uzturēt dārzu brīvu no vizuāli uzkrītoša dārza aprīkojuma.
Kāpēc šļūteņu risinājumu kļūst arvien populārāki?
Parasta dārza šļūtene pati par sevi nav problēma, līdz brīdim, kad tā sāk piņķerēties, locīties, ķerties aiz dobēm vai siltumnīcām, traucē pļaut zāli un rada klupšanas riskus. Labi pārdomāta šļūtenes uzglabāšana palīdz no tā izvairīties.
Mūsdienīgas šļūteņu uzglabāšanas sistēmas palīdz atrisināt šīs bieži sastopamās problēmas:
- novērš šļūteņu samezglošanos,
- samazina šļūtenes nodilumu,
- palīdz uzturēt sakoptas terases un dārzus,
- uzlabo drošību, mazinot paklupšanas risku,
- padara laistīšanu ātrāku un patīkamāku,
- uzlabo dārza kopējo izskatu.
Daudzi dārza saimnieki atzīst, ka pēc pārejas uz automātisku šļūteņu kasti vairs nevēlas atgriezties pie ierastajām šļūteņu uzglabāšanas metodēm. Tas, kas sākotnēji šķiet neliels uzlabojums, bieži kļūst par vienu no visvairāk novērtētajiem palīgiem ikdienas dārza kopšanā.
Pareizā risinājuma izvēle
Lai izvēlētos piemērotāko risinājumu, vispirms vērts saprast, cik liela platība jālaista un kur atrodas ūdens pieslēgums. Nelielam dārzam vai terasei pietiks ar kompaktāku risinājumu, vidēja izmēra dārzam ērtāka būs 20-30 metru šļūtene, bet plašākai teritorijai var noderēt garāki risinājumi, piemēram, 35 vai 40 metru šļūteņu sistēmas, kas ļauj piekļūt vairākām laistīšanas zonām, nepārvietojot aprīkojumu. Svarīgi ņemt vērā arī estētiku. Daži dārza saimnieki dod priekšroku redzamām, pie sienas stiprināmām sistēmām, kas vienmēr ir viegli pieejamas, savukārt citi izvēlas minimālistisku risinājumu – pazemes šļūteņu kasti, kas, kad netiek izmantota, paliek pilnībā paslēpta zem zemes.
Mūsdienu dārzi arvien biežāk tiek veidoti kā vieta atpūtai, nevis tikai darbam. Pārdomāti laistīšanas risinājumi palīdz samazināt ikdienas dārza kopšanas darbus, atbrīvojot vairāk laika tam, kas patiesi sagādā prieku – skaistam, koptam un plaukstošam dārzam. Neatkarīgi no tā, vai izvēlies pie sienas stiprināmu šļūteņu kasti, šļūteņu ratiņus, ar akumulatoru darbināmu sistēmu vai inovatīvu pazemes risinājumu, GARDENA piedāvā plašu iespēju klāstu, kas apvieno funkcionalitāti, ērtības un pārdomātu dizainu. Galu galā labākais laistīšanas risinājums ir tas, kas iederas tavā ikdienā – palīdzot pavadīt mazāk laika, cīnoties ar aprīkojumu, un vairāk laika, baudot skaistu un sakoptu dārzu.
Vairāk par GARDENA laistīšanas un šļūteņu uzglabāšanas risinājumiem iespējams uzzināt GARDENA mājaslapā.