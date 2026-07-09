Pie Miķeļbākas izskalots neparasts jūras atradums
Baltijas jūra pie Miķeļbākas sagādājusi neparastu pārsteigumu — krastā izskalota aptuveni 60 centimetrus gara zivs, kas piesaistījusi plašu uzmanību sociālajos ...
FOTO: pie Miķeļbākas krastā izskalota neparasta zivs
Baltijas jūra pie Miķeļbākas sagādājusi neparastu pārsteigumu — krastā izskalota aptuveni 60 centimetrus gara zivs, kas piesaistījusi plašu uzmanību sociālajos tīklos.
Par atradumu ziņoja kempings “Miķeļbāka”, publicējot foto ar īsu ierakstu: “Viena maza zivtele… Šodien Baltijas jūra pie Miķeļbākas sagādāja neparastu pārsteigumu. Vai kāds zina, kas tā par zivi un kā tā nonāca krastā?”
Vēlāk kempinga pārstāvji komentāros precizēja, ka zivs diemžēl vairs nebija dzīva un tās garums varētu būt bijis ap 60 centimetriem.
Ieraksts ātri izraisīja diskusijas. Vairāki komentētāji norādīja, ka zivs pēc izskata atgādina stori. Daži minēja, ka tā varētu būt Atlantijas jeb Baltijas store — reta un aizsargājama zivs, kas vēsturiski dzīvojusi arī Baltijas jūras baseinā.
Stores pazīmes patiešām ir ļoti raksturīgas: slaids, vārpstveida ķermenis, kaula vairogu rindas un mute galvas apakšpusē ar taustekļiem tās priekšā, liecina “Latvijas daba” sugas apraksts.
Komentāros daudzi arī atgādināja, ka stores Baltijas jūrā tiek atjaunotas ar īpašu sugas reintrodukcijas programmu palīdzību. Zinātniskajā publikācijā par storu atgriešanu Rīgas līcī norādīts, ka Latvija šai iniciatīvai pievienojās 2012. gadā, bet no 2013. līdz 2015. gadam BIOR izlaida 4500 Atlantijas stores mazuļu.
Latvijas Sarkanās grāmatas dati liecina, ka Atlantijas store vēsturiski bijusi sastopama Daugavā, kā arī Gaujas, Salacas un Ventas baseinos, bet 20. gadsimtā Latvijas ūdeņos reģistrēti vairs tikai daži šīs sugas novērojumi.
Šī suga vēsturiski bijusi plaši izplatīta Baltijas jūras reģionā, tostarp lielajās upēs, bet tās samazināšanos veicināja pārzveja, upju pārveidošana, aizsprosti, piesārņojums un migrācijas ceļu bloķēšana.
Sociālajos tīklos atradums izraisījis gan nopietnus minējumus, gan jokus — daļa komentētāju rakstīja, ka tā ir “store”, citi jokoja par “krokodilu”, “baļķbuti” vai “stagariņu”. Tomēr lielākā daļa diskusijas dalībnieku bija vienisprātis: šāds atradums Latvijas piekrastē nav ikdienišķs.