Ceļošana ar bērnu dažādos vecumos: praktiski padomi mierīgākam ģimenes piedzīvojumam
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Ceļojumi kopā ar bērniem var būt brīnišķīgs piedzīvojums visai ģimenei, ja iepriekš tam sagatavojies.
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Ceļošana ar bērnu dažādos vecumos: praktiski padomi mierīgākam ģimenes piedzīvojumam

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Ceļošana ar bērnu var būt aizraujoša pieredze, taču katram vecuma posmam ir savi izaicinājumi. Vienam bērnam svarīgākais būs miega režīms, citam – izklaide un kustība. Lai ceļš būtu patīkams gan vecākiem, gan mazajiem ceļotājiem, svarīgi sagatavoties atbilstoši bērna vecumam.

Pirms došanās ceļā neaizmirstiet, ka neatkarīgi no bērna vecuma pārbaudiet dokumentu derīgumu, ceļojuma apdrošināšanu un nepieciešamās zāles. Ja bērns ceļo tikai ar vienu vecāku vai citu pieaugušo, laikus noskaidrojiet, vai galamērķa valstī nav vajadzīgi papildu dokumenti.

Svarīgākais ceļojumā ar bērnu nav paspēt apskatīt visu, bet gan radīt labas atmiņas. Dažreiz labākais piedzīvojums būs nevis lielākais apskates objekts, bet saldējums parkā vai kopīga pastaiga nepazīstamā pilsētā.
 

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