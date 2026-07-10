Lai maltās gaļas ēdieni izdotos debešķīgi! Ieteikumi un receptes
Maltā gaļa ir viens no iecienītākajiem produktiem, jo gan ātri pagatavojama, gan arī der daudzveidīgām maltītēm. Tikai jāzina, kādam ēdienam kurš maltās gaļas veids ir piemērotākais.
Špikeris, kādam ēdienam kurš maltās gaļas veids derēs vislabāk.
Jauktā maltā gaļa. Tas ir vispopulārākais maltās gaļas produkts – puse liellopa un puse cūkas gaļas. Visgaršīgākā tā ir, ja tajā nav vairāk par 30 % tauku.
Malta liellopa gaļa. To gatavo no gaļas, kurā tikpat kā nav cīpslu un plēvju. Vislabāk garšo, ja maksimālais tauku daudzums tajā ir aptuveni 20 procentu. Piemērota maltās gaļas mērcēm, hamburgeriem, chili con carne (sautējumam ar pupiņām, tomātiem un kukurūzu), austrumnieciskiem sautējumiem ar augļiem un garšvielām.
Malta cūkgaļa. Maksimālais tauku daudzums garšīgam ēdienam ir 35 procenti. Piemērota kotletēm, frikadelēm, dārzeņu sautējumiem, it sevišķi sautētiem svaigiem kāpostiem.
Malta jēra gaļa. Raksturīga austrumnieku ēdieniem, īpaši ceptiem uz iesmiem. No jēra gaļas sanāk arī garšīgas kotletes un frikadeles. Lai neiekristu uz specifisko garšu, kas daudziem nepatīk, ieteicams veikalā izvēlēties veselu gaļas gabalu un palūgt, lai samaļ.
Malta vistas gaļa. Maiga, piemērota bērnu uzturam, kā arī cilvēkiem, kas ievēro dažādas diētas. No šīs gaļas var gatavot gan kotletes, gan frikadeles, gan sautējumus.
Malta tītara gaļa. Izmantojama tāpat kā vistas gaļa, taču pirms pirkšanas ieteicams noskaidrot, no kurienes tā nākusi, jo lielākā daļa diemžēl ir gatavota no saldētu, ilgi nostāvējušos importēto tītaru gaļas.
Svarīgi!
Lai ēdiens sanāktu sulīgs un garšīgs, gaļa ar pārējiem produktiem jāsamīca pēc iespējas straujāk.
Kabači ar maltās gaļas un rīsu pildījumu
Tāpat var pildīt arī mazus ķirbīšus, patisonus, cukīni.
4 personām
50 minūtes
Sastāvdaļas:
4 nelieli kabači
300 g jauktas maltās gaļas
200 ml buljona
150 g skābā krējuma
100 g gargraudu rīsu
2 tomāti
1 sīpols
2 ēdk. citronu sulas
1 ēdk. sviesta
svaigas timiāna lapiņas
sāls, malti melnie pipari
Pagatavošana:
Rīsus izvāri sālsūdenī. Cepeškrāsni uzkarsē līdz 180 grādiem. Kabačus pārgriez gareniski uz pusēm un ar karoti izgreb mīkstumu, ko sagriez mazos gabaliņos. Nomizotu sīpolu un tomātus sagriez smalkos gabaliņos. Izdobtajās kabaču pusītēs iekaisi sāli un piparus, ieslaki citronu sulu.
Pannā sakarsē sviestu un apcep sīpolus. Pievieno malto gaļu un arī apcep. Iemaisi rīsus, tomātus un kabaču mīkstumu. Pārkaisi sāli, piparus un timiānu. Iepildi kabaču pusītēs. Liec tās citu pie citas sacepumu veidnē un pielej buljonu. Cepeškrāsnī cep aptuveni 20 minūtes, tad izņem. Nolej šķidrumu katlā. Iemaisi tajā krējumu un uzvāri. Pasniedz kopā ar pildītajiem kabačiem.
Kotletes ar svaigo sieru
45 minūtes
5 personām
Sastāvdaļas:
Kotletēm:
600 g maltās gaļas
200 g svaigā siera ar zaļumiem
1 ola
sāls, pipari
eļļa cepšanai
Panēšanai:
2 olas
rīvmaize
Pagatavošana:
Malto gaļu liec bļodā, pievienot olu, sāli un svaigi maltus piparus pēc garšas. Masu rūpīgi samaisi. Veido plācenīti, tā vidū ieliec svaigo sieru, pēc tam aizloki malas, lai izveidojas kotlete. Sakul bļodā olu, nelielā bļodā ieber arī rīvmaizi. Katru kotleti apviļā olā, rīvmaizē, tad vēlreiz olā un rīvmaizē. Cep uzkarsētā un ieeļļotā pannā.