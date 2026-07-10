Uz veikalu pēc vīna! Praktiski padomi, kā atrast savējo
Mēdz teikt, ka vīns vai nu garšo, vai negaršo nemaz, un mēdz būt tā, ka cilvēks no vīna pretinieka kļūst par īstenu šī dzēriena baudītāju. Ja, piemēram, viesībās pamani, ka pie ēdieniem sācis garšot vīns, un gribētu arī mājās kādā reizē pie vakariņām baudīt vīna glāzi, bet nav ne jausmas, kā izvēlēties īsto, te būs špikeris.
Ieejot veikalā un ieraugot plašo vīna klāstu, iesācējam var uznākt vēlme pagriezt muguru un doties prom bez iecerētā pirkuma. Tā darīt nevajag – ņem līdzi šo ceļvedi un vēsā mierā dodies pie vīna plauktiem izvēlēties savējo. Ko tieši lūkot, stāsta vīna eksperts un vīna veikala raim.lv īpašnieks katalānis Oriols Bernads. Starp citu, savā veikalā viņš ikdienā pats sniedz padomus pircējiem.
Balts, sarkans, rozā – ar kuru vīnu sākt, lai saprastu, kurš no tiem vislabāk garšo?
Vienmēr iesaku sākt ar kaut ko vieglu un augļainu, ne pārāk sarežģītu. Vislabākais starta punkts bieži vien ir jauns vīns – baltais vai sarkanais –, lai novērtētu tā primāros aromātus un garšas, kā arī cukura un skābuma līmeni. Tas palīdzēs lēnām saprast, kurš vīna stils varētu patikt vislabāk – sausāks vai saldāks, vieglāks vai intensīvāks, ar augstāku vai zemāku skābuma līmeni. Jāpiebilst, ka sarkanvīni pašā sākumā var šķist nedaudz par smagu vai par sausu tanīnu (viela, kas rada viegli savelkošu sajūtu mutē) dēļ, ko tie satur. Garšas kārpiņas jāsagatavo sarkanvīnam, tāpēc ieteicams sākt ar kādu vieglu, aromātisku balto vai košu rozā vīnu pie vakariņām.
Ko īsti skatīties uz etiķetes, lai saprastu, kas pudelē sapildīts?
Vispirms es pievērstu uzmanību vīna ražas gadam, lai gūtu aptuvenu priekšstatu par to, cik tas ir vecs vai nobriedis pudelē. Protams, arī izmantotajām vīnogu šķirnēm, lai izprastu aromātu un garšas profilu, alkohola līmenim un vīna reģionam jeb apelācijai, no kuras tas nāk. Tas sniegs gandrīz visu nepieciešamo informāciju, lai nojaustu, kas varētu slēpties pudelē.
Atceries!
- Ja alkohola saturs ir zemāks (ap 11–12 %), vīns, visticamāk, būs vieglāks un svaigāks.
- Ja meklē kaut ko tumīgāku, krēmīgāku, meklē uz etiķetes norādes par izturēšanu ozolkoka mucās. Piemēram, Spānijas vīniem bieži redzēsi vārdus Crianza vai Reserva. Ozolkoks vīnam piešķir to patīkamo, nedaudz saldo vaniļas, garšvielu un krēmīguma noti.
- Arī vīnogu šķirnei ir nozīme, piemēram, baltais Chardonnay ir krēmīgāks, bet Sauvignon Blanc – izteikti svaigs.
Saldi, pussaldi, pussausi – ar ko atšķiras divi pēdējie un vai tas ir tikai gaumes jautājums, vai tomēr norāda arī uz dzēriena kvalitāti?
Vienīgā atšķirība ir tajā, cik daudz dabīgā vīnogu cukura vīnā ir palicis pēc fermentācijas procesa. Pussausā vīnā būs mazāk cukura nekā pussaldā – tas garšos nedaudz sausāk, taču vienlaikus tam nebūs izteikta skābuma. Vai tas norāda uz kvalitāti? Nebūt ne! Pasaulē ir fantastiski un ļoti augstas kvalitātes dabīgi saldie vīni, kas spēj pārliecinoši konkurēt ar sausajiem vīniem vai tādiem, kuros ir vairāk tanīnu. Tomēr ar veikalu zemākajiem plauktiem jābūt uzmanīgiem – bieži vien lētos, masveidā ražotos vīnos lielais cukura daudzums tiek izmantots, lai nomaskētu garšas defektus vai nekvalitatīvas vīnogas.
Mēs, Raim Catalan Wines, vienmēr aicinām iedraudzēties tieši ar sausajiem vīniem. Kāpēc? Jo pie labas maltītes sausais vīns vislabāk sadarbosies ar ēdienu, izcels tā garšu un nešķitīs ne skābs, ne pliekans.
Veikalu plauktos vīni sarindoti pēc to izcelsmes valstīm, reģioniem. Ar ko rēķināties, ja izvēlas, piemēram, Gruzijas vīnu, un ar ko, ja pērk vīnu no Katalonijas?
Vīns atspoguļo zemi un klimatu, kurā tas audzēts un raudzēts; to, ko mēs saucam par terroir (teruāru). Gruzijas vīni saistās ar ļoti senām vīndarīšanas tradīcijām, kurās izmanto fermentācijas metodi māla krūkās jeb kvevri. Tā lielākajai daļai viņu vīnu piešķir ļoti raksturīgas un atšķirīgas garšas nianses. Latvijā populāri ir Gruzijas pussaldie sarkanvīni – tiem ir izteiksmīga tumšo plūmju, ogu garša, un tie bieži tiek gatavoti no viņu vietējām vīnogu šķirnēm, piemēram, Saperavi.
Spānija ir saules zeme, un tas nozīmē, ka šie vīni būs dāsni, saules pielieti un ļoti izteiksmīgi. Tā ir īstā vieta, kur meklēt lieliskus sausos sarkanvīnus, kas izturēti ozolkoka mucās. Tie ir mīksti, ar elegantām garšvielu notīm un lieliski sader ar gaļas ēdieniem. Savukārt Katalonijā varat sagaidīt plašu vīna stilu daudzveidību atkarībā no reģiona un izmantotajām vīnogu šķirnēm. Piemēram, populārākie sarkanvīni nāk no skarbā Priorat kalnu reģiona, kas ir slavens ar saviem spēcīgajiem Garnačas un Karinjenas (Garnatxa-Carinyena) vīnogu maisījumiem. Tie rada drosmīgus, intensīvus sarkanvīnus ar augstu tanīnu saturu un bagātīgām garšām.
Tāpat Katalonija ir mājvieta slavenajam dzirkstošajam vīnam Cava, kas top pēc tradicionālās metodes un pārsvarā (ap 95 %) tiek ražots Penedesas (Penedès) reģionā. Tas ir pasakaini atsvaidzinošs un lieliski sader ar dažādām uzkodām. Mēs, Raim Catalan Wines, esam īpaši lepni, ka esam vienīgais vīna veikals un importētājs Baltijā, kas pilnībā pārstāv šī stila dzirkstošos vīnus – un tieši no Penedesas, kas ir vienīgais Spānijas vīna reģions, kuru var pielīdzināt Francijas Šampaņai.
Vai cenai ir nozīme un patiešām dārgāks būs labāks?
Īsā atbilde – jā, bet tikai līdz noteiktai robežai. Cena bieži atspoguļo to, cik daudz roku darba un vīndarīšanas procesu produktā ieguldīts. Vai tas ir neliels ģimenes vīna dārzs, kur vīnogas lasa ar rokām? Vai vīns mēnešiem ilgi izturēts ozolkoka mucās? Ļoti lēts vīns parasti nozīmē liela apjoma masveida ražošanu, kurā pazūd unikalitāte.
Tomēr tas nenozīmē, ka ir jātērē simtiem eiro, lai nobaudītu labu vīnu. Izcilu, kvalitatīvu un ļoti garšīgu vīnu ikdienas baudīšanai pie vakariņām var atrast cenā ap 15 eiro. Ļoti dārgs vīns parasti ir sarežģītāks, izsmalcinātāks un prasa iedziļināšanos, taču tas ne vienmēr nozīmē, ka jūsu garšas kārpiņām tas patiks labāk nekā vienkāršs, klasisks vīns par saprātīgu cenu.
Skrūvējamie un pudeļu korķi – vai tam ir nozīme?
Šis ir viens no lielākajiem mītiem – ka skrūvējamais korķis automātiski nozīmē sliktu vīnu. Tā noteikti nav! Metāla skrūvējamais korķis ir ideāli piemērots svaigiem, augļainiem baltvīniem un rozā vīniem, kurus paredzēts izdzert jaunus. Tas labi pasargā vīnu no skābekļa un palīdz saglabāt dzēriena svaigumu. Turklāt nav jāuztraucas, ka vīns būs sakorķējies jeb sabojājies no defektīva mizas korķa, un to ir viegli atvērt bez korķviļķa.
Klasiskais dabīgās ozola mizas korķis nepieciešams tiem vīniem (pārsvarā dzirkstošajiem un sarkanvīniem), kuriem ir potenciāls vēl gadiem ilgi nobriest un attīstīties pudelē, jo mikroskopiskās poras korķī ļauj vīnam minimāli elpot. Tāpēc ikdienas lietošanai skrūvējamais korķis ir droša un moderna izvēle.
Visbeidzot – ja gribu uzdāvināt vīna pudeli omei vai draudzenei dzimšanas dienā, bet nezinu viņas gaumi, ko pirkt?
Labākais un elegantākais glābējs šādās situācijās ir dzirkstošais vīns. Burbulīši vienmēr rada svētku sajūtu. Piemēram, augstas kvalitātes Cava vai Corpinnat no Penedesas reģiona – gatavots ar to pašu izsmalcināto, tradicionālo metodi kā šampanietis – ir skaists un elegants gardums, kas patiks ikvienam. Un īpaši tagad, vasarā, mums ir lieliska rozā dzirkstošo vīnu izvēle, kas iepriecinās ne tikai ikvienu vīna cienītāju, bet arī jūsu labāko draudzeni un vismīļāko omi.
Ja tomēr gribat iegādāties klusāku vīnu, draudzenei varētu patikt kāds elegants, kraukšķīgs baltais vīns vai moderns, viegls rozā vīns, kas bieži ir pildīti skaistās dizaina pudelēs. Omei varētu sagādāt prieku noapaļots, sildošs un maigs sarkanvīns no Katalonijas, kam nav pārāk liels skābuma vai asuma.
ALKOHOLA LIETOŠANAI IR NEGATĪVA IETEKME. TĀ PĀRDOŠANA, IEGĀDĀŠANĀS UN NODOŠANA NEPILNGADĪGĀM PERSONĀM IR AIZLIEGTA.