Grilēsi vistu uz iesmiņa? Lūdzu, te dažādas marinādes
Uz grila gatavota vistas gaļa vasarīgām vakariņām.
Garšīgi

Grilēsi vistu uz iesmiņa? Lūdzu, te dažādas marinādes

Ieva Salmane

Žurnāls "100 Labi Padomi"

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Uz grila cepta vistas gaļa ir ne vien garšīga, bet to var arī ātri pagatavot. Bet cik tad ilgi ēdīsi vienā veidā pagatavotu gaļu? Te marinādes maltītes dažādošanai.

Kā sagatavot gaļu?

  • Marinēt var gan vistas fileju, gan atkaulotus vistas šķiņķus. Sagriez tos garenās strēmelēs un zigzagā saver uz iesma.
  • Sabīdi gaļu pēc iespējas ciešāk, tad tā pēc izcepšanas būs sulīgāka.
  • Liec iesmiņus ar gaļu garenā traukā vienā kārtā un pārlej ar marinādi.

Visas marinādes paredzētas 1 kg gaļas!

Kefīra marināde

2–12 stundas marinēšanai

Sastāvdaļas:
400 ml kefīra
3 ķiploka daiviņas
1 tējk. cukura
1 tējk. sinepju
½ tējk. sāls
½ zaļā čili pāksts

Pagatavošana:
Ķiploku sarīvē. Kefīru sakul ar cukuru, sāli, sakapātu čili, sinepēm un ķiploku. Marinādi pārlej gaļas iesmiņiem, pārsedz tos ar pārtikas plēvi un liec ledusskapī.

Citrusu marināde

2–6 stundas marinēšanai

Sastāvdaļas:
2 citroni
1 apelsīns
1 laims
3 ēdk. brūnā cukura
3 ēdk. saldās čili mērces
2 ēdk. olīveļļas
1 tējk. sāls
2 rozmarīna zariņi

Pagatvošana:
Norīvē citrusaugļiem miziņu. Visas sastāvdaļas sajauc. Ļauj cukuram un sālim izkust, tad samaisi un pārlej gaļai.

Sojas mērces marināde

2–6 stundas marinēšanai

Sastāvdaļas:
4 ēdk. tumšās sojas mērces
3 ķiploka daiviņas
2 ēdk. medus
2 ēdk. apelsīnu sulas
1 ēdk. rīvēta ingvera
1 ēdk. sezama eļļas

Pagatavošana:
Liec visas sastāvdaļas kopā un maisi tik ilgi, līdz medus ir izkusis. Pārlej gaļai un liec ledusskapī, lai marinējas.

Ņem vērā!

Ja gaļu spraudīsi uz koka iesmiņiem, pirms grilēšanas uz 10 minūtēm iemērc tos ūdenī, lai uz grila neapdegtu.

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