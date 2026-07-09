Vai ogas no sava dārza drīkst ēst uzreiz pēc noplūkšanas? Speciālisti skaidro, kāpēc tās tomēr jāmazgā
Vasarā grūti paiet garām dārza krūmam ar gatavām zemenēm, avenēm vai jāņogām, nenoplūcot kādu ogu un uzreiz nenobaudot. Tomēr speciālisti atgādina – arī pašu dārzā audzētas ogas pirms ēšanas vēlams noskalot.
Lai gan pašu audzēts šķiet drošākais variants, arī dārzs nav pilnīgi sterila vide. Ogas augšanas laikā var nonākt saskarē ar augsni, putekļiem, dzīvniekiem un dažādiem mikroorganismiem, kurus ar aci pamanīt nevar.
Uz ogām var nonākt arī neredzami piesārņojumi
Pat rūpīgi koptā dārzā uz ogām var nokļūt:
- augsnes daļiņas un putekļi;
- kukaiņi;
- putnu vai citu dzīvnieku atstāti netīrumi;
- mikroorganismi no apkārtējās vides.
Tieši tāpēc ieradums “noplūkt un apēst” ne vienmēr ir drošākais.
Nemazgātas ogas var radīt infekciju risku
Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) Komunikācijas nodaļas vadītāja Ilze Ūdre skaidro, ka, ēdot nemazgātas ogas, iespējams inficēties ar dažādām infekcijas slimībām, jo ogas var būt piesārņotas ar mikroorganismiem no augsnes, ūdens, dzīvniekiem vai cilvēkiem, kas tās novākuši un apstrādājuši.
Infekciju risks ir atkarīgs arī no ogu audzēšanas, mēslošanas, novākšanas, uzglabāšanas un transportēšanas apstākļiem.
Ar ogām var būt saistītas tādas infekcijas kā norovīrusa infekcija, A hepatīts, salmoneloze, kā arī atsevišķas bakteriālas un parazitāras infekcijas.
Īpaši jāuzmanās ar ogām bērniem
Īpaša uzmanība ogu mazgāšanai jāpievērš, ja:
- tās aug tuvu zemei, piemēram, zemenes;
- dārzā pārvietojas mājdzīvnieki;
- ogas lasītas pēc lietus;
- tās paredzētas maziem bērniem vai cilvēkiem ar jutīgāku veselību.
Bērni bieži pagaršo ogas turpat dārzā, taču viņu imūnsistēma vēl tikai attīstās, tāpēc higiēna ir īpaši svarīga.
Kā ogas mazgāt pareizi?
Lai ogas nezaudētu garšu un ātri nesabojātos, tās ieteicams:
- noskalot zem tekoša dzeramā ūdens;
- nemērcēt ilgstoši;
- mazgāt īsi pirms ēšanas.
Trauslās ogas, piemēram, avenes un mellenes, jāskalo uzmanīgi, lai tās nesaspiestu.
Vai savas ogas tomēr ir drošākas?
Pašu audzētas ogas parasti nozīmē labāku kontroli pār to, kā tās audzētas un koptas, tomēr pilnībā bez riska tās nav. Arī mājas dārzā ogas var nonākt saskarē ar piesārņojumu. Tāpēc vienkārša ogu noskalošana pirms ēšanas ir neliels, bet būtisks solis drošākai vasaras baudīšanai.
SPKC atgādina, ka svaigas ogas pirms lietošanas uzturā ieteicams rūpīgi nomazgāt tekošā dzeramā ūdenī, bet bojātas ogas uzturā nelietot.