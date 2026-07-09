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Šīs lietas nevajadzētu mazgāt trauku mazgājamajā mašīnā - dažas kļūdas var maksāt dārgi
Trauku mašīna ietaupa laiku, bet dažiem virtuves palīgiem tā var nodarīt vairāk ļauna nekā laba
Trauku mazgājamā mašīna ir viens no ērtākajiem palīgiem mūsdienu virtuvē — tā ietaupa laiku, samazina ikdienas darbus un ļauj ātrāk tikt galā ar netīrajiem traukiem. Tomēr ne viss, ko parasti liekam izlietnē, ir piemērots mazgāšanai tajā.
Augsta temperatūra, spēcīgas ūdens strūklas un koncentrēti mazgāšanas līdzekļi dažiem materiāliem var nodarīt kaitējumu. Daudzi no šiem bojājumiem sākumā nav pamanāmi, līdz kādu dienu ierastais virtuves palīgs vairs nedarbojas tā, kā iepriekš.
Lūk, lietas, kurām pirms ievietošanas trauku mazgājamajā mašīnā vajadzētu pievērst īpašu uzmanību.