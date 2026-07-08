Zemeņu laika gardumi: četras dažādas, dikti gardas receptes
Vai zināji, ka zemeņu smaržu veido vairāk nekā 300 dažādu dabisku aromātisko vielu? Arī ēdienu, kuros var izmantot zemenes, ir simtiem. Te četri no tiem.
Zemeņu tarte
Šai tartei visas sastāvdaļas var sagatavot jau iepriekš un salikt kopā neilgi pirms pasniegšanas, jo tad mīklas groziņš būs kraukšķīgs.
1 stunda + laiks atdzesēšanai
12 gabali
Sastāvdaļas:
600 g smilšu mīklas
500 g zemeņu
350 ml piena
180 g cukura
5 olu dzeltenumi
1 ola
3 ēdk. cietes
2 ēdk. nesālītu pistāciju
2 ēdk. aprikožu ievārījuma
1 ēdk. sviesta
1 ēdk. apelsīnu liķiera
1 ēdk. saldā krējuma
1 tējk. vaniļas cukura
Pagatavošana:
1. Uzkarsē cepeškrāsni līdz 180 grādiem. Mīklu izrullē un ieklāj formā ar izceļamu pamatni. Uz mīklas uzklāj saburzītu cepampapīra loksni un uzber akmentiņus vai sausas pupiņas – tas neļaus mīklai deformēties un maliņām sadrupt. Liec krāsnī un cep 20 minūtes. Izņem no krāsns, noņem akmentiņus un cepampapīru.
2. Sakul olu, apsmērē ar to mīklu. Cep pamatni vēl 5–10 minūtes, līdz tā zeltaina un vienmērīgi izcepusies. Mīklas groziņu uzmanīgi izcel no formas un atdzesē.
3. Lai pagatavotu krēmu, sakul olu dzeltenumus ar cukuru un cieti. Katliņā uzvāri pienu un tievā strūkliņā lej to saputotajās olās, tās nepārtraukti maisot. Pārlej olu un piena maisījumu katliņā un maisot karsē, līdz masa uzmet burbuli un sabiezē. Noņem no uguns un iekul masā vaniļas cukuru, sviestu, apelsīnu liķieri un saldo krējumu. Krēmu atdzesē.
4. Mīklas groziņā klāj krēmu, uz tā kārto uz pusēm pārgrieztas zemenes. Aprikožu ievārījumu mazliet atšķaidi ar ūdeni, lai tas būtu šķidrāks, un uzmanīgi ar otiņu nolako ar to zemenes. Pistācijas rupji sakapā un uzkaisi tartei.
Ātrā siera kūka ar zemenēm
Pamatnei vislabākie ir apaļi cepumi Digestive, bet labi garšos arī auzu vai kādi citi sausi, trausli cepumi.
40 minūtes + 2 stundas atdzesēšanai
12 gabali
Sastāvdaļas:
500 g zemeņu
400 g krēmsiera
250 ml saldā krējuma
200 g cepumu
100 g +1 ēdk. cukura
80 g kausēta sviesta
Pagatavošana:
1. Cepumus liec maisiņā un ar mīklas rulli vai gaļas āmuriņu sasmalcini. Ber bļodā, pieliec sviestu un 1 ēdk. cukura. Ber masu 20 cm diametra formā ar noņemamu malu un ar karoti vai glāzi piepresē. Liec ledusskapī, lai sastingst. Tikmēr gatavo pildījumu.
2. Izlasi apmēram 200 g skaistāko zemeņu un atliec tās rotāšanai. Pārējās sīki sagriez un ieliec sietā, lai notek sula.
3. Krēmsieru liec miksera traukā un kul, līdz tas viendabīgs. Pievieno saldo krējumu, cukuru un maisi, līdz cukurs izšķīdis. Iemaisi sakapātās zemenes, bet sulu, kas notecējusi, pietaupi. Zemeņu un krēmsiera masu liec formā virs cepumu masas, nolīdzini virsu un uz 2 stundām liec ledusskapī, lai masa sacietē.
4. Atliktās zemenes sagriez četrās daļās. Iztecējušo sulu samaisi ar 1 ēdk. cukura. Kārto zemenes uz kūkas un pārslaki tās ar zemeņu sīrupu.
Zemeņu muss
Musu tūlīt pēc sajaukšanas var likt individuālos deserta traukos un servēt ar biskvītiem.
30 minūtes + laiks atdzesēšanai
4–6 porcijas
Sastāvdaļas:
500 g zemeņu
200 g cukura
150 ml saldā krējuma
20 g želatīna
2 olu baltumi
Pagatavošana:
1. Zemenes sablendē. Želatīnu uzbriedini aukstā ūdenī un tad izkausē karsta ūdens peldē. Mazā strūkliņā lej klāt želatīnam sablendētās zemenes, intensīvi maisot, lai želatīns nepaspēj sarecēt.
2. Olu baltumus ar cukuru saputo biezās putās, līdz cukurs izkusis. Saputo saldo krējumu.
3. Ja zemeņu masa sarecējusi, kamēr putojās krējums un olbaltums, to ar kāta blenderi var sablendēt. Zemenēm liec klāt gan olu baltumu, gan krējumu un saudzīgi iecilā. Tomēr jāstrādā ātri, lai visi trīs elementi vienmērīgi samaisītos. Liec servējamā traukā un atdzesē, līdz masa sarecējusi.
Zemeņu limonāde
Karstā laikā labi garšos, pasniegta glāzē ar ledus gabaliņiem
15 minūtes
6 personām
Sastāvdaļas:
400 cukura
250 g zemeņu
200 ml svaigi spiestas citronu sulas
1 l gāzēta ūdens
500 ml ūdens
Pagatavošana:
Savāri cukuru ar ūdeni un atdzesē. Zemenes sablendē un izberz caur sietiņu, lai atbrīvotu no sēklām. Sajauc krūzē zemeņu biezeni, citronu sulu un savārīto sīrupu. Pievieno gāzēto ūdeni, samaisi un pasniedz.