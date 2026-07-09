Kāpēc gurķis no paša dārza reizēm kļūst rūgts? Dārzkopji skaidro biežākos iemeslus
Daudziem dārza saimniekiem vasaras vidū ir pazīstama situācija – gurķu dobe izskatās lieliski, raža ir bagātīga, bet, pagaršojot tikko noplūktu gurķi, gaida nepatīkams pārsteigums – tas ir rūgts. Kāpēc vieni gurķi ir kraukšķīgi un saldi, bet citiem pēkšņi parādās izteikti rūgtena garša?
Lai gan pirmajā brīdī šķiet, ka vainīgs varētu būt kāds kopšanas trūkums vai nepareiza audzēšana, rūgtuma iemesli patiesībā ir daudz sarežģītāki. To ietekmē gan gurķa šķirne un auga ģenētika, gan arī apstākļi, kādos tas audzis.
Rūgtumu izraisa dabiska auga aizsargviela
Dārzkopji skaidro – rūgtums nav nejaušība, un visbiežāk tas saistīts ar vielām, ko gurķa augs veido dabiski. Gurķu rūgto garšu izraisa alkaloīds kukurbitacīns. Šī viela augam kalpo kā aizsardzības mehānisms – tā palīdz pasargāties no kaitēkļiem un infekcijām.
Kukurbitacīns var atrasties ne tikai augļos, bet arī citās auga daļās – vasās un lapās. Parasti mūsdienu gurķu šķirnes šo vielu veido ļoti nelielā daudzumā vai neveido vispār, tāpēc rūgtums ikdienas ražā ir kļuvis par retāku parādību.
Dažām šķirnēm rūgtuma risks ir lielāks
Dārzkopības institūta vadošā pētniece Līga Lepse skaidro, ka rūgtuma veidošanās lielā mērā ir noteikta ģenētiski.
Patlaban lielākajai daļai gurķu hibrīdu, kuru sēklas iespējams iegādāties veikalos, rūgtumu izraisošā gēna nav. Tomēr pastāv arī izņēmumi – dažas vecākas šķirnes, piemēram, lauka gurķis “Rodņičok”, var saturēt šo gēnu.
Tāpēc, izvēloties gurķu sēklas audzēšanai, svarīgi pievērst uzmanību šķirnes aprakstam un tam, vai norādīts, ka tā neveido rūgtus augļus.
Stress augšanas laikā var pastiprināt rūgtumu
Ja augam ģenētiski piemīt spēja veidot kukurbitacīnu, dažādi augšanas apstākļi var veicināt tā uzkrāšanos augļos.
Viens no biežākajiem iemesliem ir nevienmērīgs mitruma režīms. Ja gurķim ilgstoši trūkst ūdens un pēc tam tas pēkšņi saņem lielu daudzumu mitruma, augs piedzīvo stresu, kas var izraisīt rūgtuma pastiprināšanos.
Arī ilgstošs karstums, krasas temperatūras svārstības un nepietiekams barības vielu daudzums augsnē var ietekmēt gurķu garšu. Speciāliste norāda, ka stresu augam var radīt arī laistīšana ar ļoti aukstu ūdeni – tas var veicināt kukurbitacīna veidošanos augļos.
Vai rūgtu gurķi drīkst ēst?
Neliels rūgtums pats par sevi parasti nav kaitīgs veselībai, taču tas būtiski pasliktina gurķa garšu. Ja gurķis ir ļoti rūgts, speciālisti iesaka to pārtikā labāk neizmantot.
Kā izaudzēt saldus un kraukšķīgus gurķus?
Lai izvairītos no rūgtiem gurķiem, dārzkopji iesaka nodrošināt augiem vienmērīgu mitrumu, īpaši karstās dienās izmantot mulču, izvairīties no auksta ūdens laistīšanas, regulāri rūpēties par augsnes auglību un izvēlēties piemērotas šķirnes.
Pareizi izvēlēta šķirne un stabila kopšana palīdzēs baudīt kraukšķīgus, sulīgus un patīkami saldus gurķus visas sezonas garumā.