Kā veikalā izvēlēties saldu arbūzu? Piecas pazīmes, kurām pievērst uzmanību
Sulīgs un salds arbūzs ir viens no vasaras gaidītākajiem gardumiem, taču veikalā ne vienmēr ir viegli saprast, kurš auglis būs patiešām nogatavojies. Par laimi, ir dažas vienkāršas pazīmes, kas palīdz izvēlēties labāko arbūzu arī bez nogriešanas un pagaršošanas.
Lai nākamreiz mājās nebūtu vilšanās ar bezgaršīgu vai ūdeņainu arbūzu, pievērs uzmanību tā izskatam, svaram un skaņai. Dažas sekundes pie plaukta var palīdzēt atrast daudz saldāku un sulīgāku augli.
Meklē lielu dzeltenu laukumu
Tā ir vieta, kur arbūzs nogatavošanās laikā gulēja uz zemes. Jo izteiktāks un krēmīgāk dzeltens ir šis plankums, jo ilgāk auglis, visticamāk, nogatavojies un būs saldāks. Balts vai ļoti bāls laukums var liecināt, ka arbūzs novākts pārāk agri.
Izvēlies smagāko arbūzu
Salīdzini vairākus līdzīga izmēra augļus. Smagāks arbūzs parasti satur vairāk ūdens, ir sulīgāks un labāk nogatavojies.
Pievērs uzmanību mizai
Labam arbūzam miza parasti ir stingra un matēta, nevis spīdīga. Izvairies no augļiem ar plaisām, mīkstiem plankumiem vai bojājumiem.
Izvēlies simetrisku formu
Vienmērīgi apaļš vai ovāls arbūzs parasti ir audzis vienmērīgāk. Izteikti deformēta forma var liecināt par nevienmērīgu augšanas procesu.
Paklausies kā arbūzs skan
Viegli uzsitot pa arbūzu, nogatavojies auglis parasti rada dziļu, dobju skaņu. Tukša vai ļoti blāva skaņa var norādīt, ka arbūzs nav pietiekami gatavs vai jau pārgatavojies.
Papildu pazīme, kam daudzi pievērš uzmanību, ir brūnganas līnijas vai "tīklojums" uz mizas — tās var liecināt par labu apputeksnēšanos un saldāku augli, lai gan tā nav garantija.
Vislabākās izredzes izvēlēties saldu arbūzu būs, ja atradīsi augli, kas ir smags savam izmēram, ar izteiktu dzeltenu plankumu, matētu mizu un dziļu, dobu skaņu.