Novērojumi Baltijas jūrā
VVD Operatīvais koordinācijas centrs ziņo, ka "dienesta inspektori ir apsekojuši teritoriju un secināms, ka attiecīgajā jūras piekrastes posmā šobrīd norisinās ...
"Jo tālāk gāju, jo zaļāks un smirdīgāks ūdens!" VVD skaidro, kas noticis Baltijas jūrā starp Jūrkalni un Liepāju
Pēdējo divu nedēļu laikā vairāki iedzīvotāji sociālajos tīklos ziņojuši par neparasti zaļganiem plankumiem Baltijas jūrā starp Jūrkalni un Liepāju, kā arī par nepatīkamu smaku piekrastē. Valsts vides dienests (VVD) Jauns.lv skaidro, vai ir pamats satraukumam.
"27. jūnijā devos pārgājienā no Pāvilostas uz Ventspili. Mans ceļojums aprāvās jau nākamajā dienā, drīz pēc Jūrkalnes. Iemesls - ekoloģija," vietnē "Facebook" norāda Kaspars. Viņš norāda, ka jau Jūrkalnē pamanīja, ka ūdens iekrāsojies dzeltenzaļā tonī un sākotnēji viņam likās, ka tas "zied".
Tomēr pēc pāris kilometriem viņš saticis kādu atpūtnieci, kas viņam apgalvoja, ka "tie neesot putekšņi" un "arī smaka esot citādāka - asa un toksiska". Turklāt viss krasts esot bijis nosēts ar atkritumiem.
"Beidzu meklēt dzintarus un pievērsos dīvainajai ūdens krāsai un sastāvam. Un sapratu, ka viņai taisnība. Jo tālāk gāju, jo vairāk pamanīju dažādu, pie mums neredzētu produktu iepakojumus. [...] Jo tālāk gāju, jo zaļāks un smirdīgāks ūdens, vairāk iepakojumi un visādas drazas gan ūdenī, gan akmeņos, gan smiltīs un pat mežā jau iepūsts. Baltas strēmeles no maisiem pa visu piekrasti."
"Pēc 5 km savu ceļojumu pārtraucu, jo ainava un gaiss kļuva nebaudāms. Nekad Latvijā neko tādu nebiju redzējis. Skaidrs, ka atkritumi ir iegāzti jūrā. Un to ir ļoti ļoti daudz," norāda Kaspars.
"Jāņos posmā Lietuvas robeža-Jūrmalciems bija līdzīgs skats, un lielākoties - mikroplastmasa, ko vairs maisos nesavākt," norāda Māra. Anastasija norāda, ka "pirms nedēļas bija pie Irbes un visā piekrastē bija atrodami sīpoli un zivju skeleti". Bet Kalvis paudis, ka, viņaprāt, kāds kuģis esot jūrā izgāzis savus atkritumus.
Raksts sagatavots ar Latvijas vides aizsardzības fonda finansiālo atbalstu.