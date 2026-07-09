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Šodien 06:55
Vai drēbes tiešām izžūst ātrāk ārā arī mākoņainā laikā? Atbilde var pārsteigt
Daudzi uzskata, ka veļu ārā ir vērts žāvēt tikai saulainās dienās. Tomēr izrādās – saules stari nav galvenais faktors, kas nosaka, cik ātri drēbes izžūs.
Dažkārt veļa izžūst arī mākoņainā laikā, bet citreiz pat saulē tā ilgstoši paliek mitra.
Galvenais nav saule, bet gaiss
Lai gan saulē drēbes sasilst ātrāk, žūšanu lielā mērā nosaka: gaisa mitrums, vējš, gaisa temperatūra un gaisa cirkulācija. Tieši vējš bieži vien ir svarīgāks par sauli.
Kāpēc dažreiz veļa smaržo pēc mitruma?
Ja veļa žūst pārāk ilgi, tajā var savairoties mikroorganismi, kas rada nepatīkamu aromātu. To biežāk novēro ļoti mitrās dienās, ja veļa salikta pārāk cieši un ja nav gaisa plūsmas.
Kā panākt, lai veļa izžūst ātrāk?
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Atceries atstāt atstarpes starp drēbēm;
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Izvēlēties vietu, kur ir caurvējš vai spēcīga vēja plūsma;
- Pirms izkāršanas, izgriez veļu, lai atbrīvotos no liekā ūdens.
Arī mākoņainā laikā veļa var izžūt ļoti labi, ja vien gaiss ir pietiekami sauss un kustīgs.