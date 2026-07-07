Karsti un auksti, bet visi 25 minūtēs pagatavojami ēdieni no vistas
Saglabā receptes steidzīgākiem darbdienu vakariem vai aizņemtākām brīvdienām. Veselīgi un dikti gardi vistas gaļas ēdieni, kas būs gatavi nepilnas pusstundas laikā.
Vistas krūtiņa ar ananasiem
Ļoti vienkāršs un ātri pagatavojams gardums, ko pasniegt kopā ar kuskusu vai rīsiem.
4 personām
25 minūtes
Vajadzēs:
500 g vistas filejas
2 kārbas (katra 250 g) konservētu ananasu gabaliņu
2 olu baltumi
4 ēdk. eļļas
2 ēdk. sausā šerija (ja vēlies)
2 ēdk. sakapātu maurlociņu
2 ēdk. cietes
sāls
Pagatavošana:
Vistas filejas sagriez plānās strēmelēs, ananasus notecini un šķidrumu pataupi. Cieti sakul ar 2 ēdk. ūdens, olu baltumiem un sāli. Pievieno gaļu un rūpīgi samaisi.
Vokpannā vai citā lielā pannā sakarsē eļļu, ieliec gaļu un uz mērenas uguns maisot cep 2–3 minūtes. Pievieno ananasus un cep vēl 1–2 minūtes. Iemaisi 4–6 ēdk. ananasu sīrupa, šeriju un sāli. Uzkarsē un pārkaisi ar lociņiem.
Pannā cepta vista ar rīsiem un rozīnēm
Rīsus var izvārīt agrāk, pat iepriekšējā dienā, un uzglabāt ledusskapī.
4 personām
25 minūtes
Vajadzēs:
500 g vistas filejas
250 g basmati rīsu
100 ml vistas buljona
8 lielie loki ar sīpoliņiem
4 ēdk. rozīņu
3 ēdk. mandeļu bez miziņas
4 ēdk. eļļas
4 ēdk. baltvīna (ja vēlies)
2 ēdk. šķidra medus
sāls, malti Kajēnas pipari
Pagatavošana:
Uzliec vārīties rīsus atbilstīgi norādei uz iesaiņojuma. Tikmēr vistas filejas sagriez smalkās strēmelēs un samaisi ar sāli, maltiem pipariem un medu. Lokus ar sīpoliņiem sagriez ieslīpos gredzenos. Pannā sakarsē eļļu, pievieno vistu un maisot cep 3–4 minūtes. Pievieno mandeles un cep vēl 2 minūtes. Pievieno rozīnes, buljonu un vīnu, iemaisi vārītos rīsus un uz lēnas uguns sautē 3–4 minūtes. Iemaisi lokus.
Vistas salāti ar augļiem un selerijām
Salātiem der tādas konservētas selerijas, kas sagrieztas salmiņos vai sarīvētas rupjās skaidās. Ja ir laiks, var atstāt salātus, lai kādu brīdi ievelkas, – jo ilgāk, jo garšīgāk.
4 personām
20 minūtes
Vajadzēs:
500 g vārītas vistas gaļas
1 kārba (400 g) konservētu persiku
1 kārba (200 g) konservētas selerijas saknes
2 āboli
150 g jogurta bez piedevām
citronu sula
sāls, malti melnie pipari
sakapāti zaļumi
Pagatavošana:
Gaļu saplucini vai sagriez gabaliņos. Persikus un selerijas notecini. Ābolus sagriez gabaliņos vai salmiņos. Visu ber lielā bļodā un samaisi. Jogurtu sakul ar citronu sulu, sāli un pipariem. Pārlej salātiem un rūpīgi samaisi. Pārkaisi zaļumus.