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Šodien 07:01
Piecas lietas, ko izdarīt dārzā pēc spēcīga lietus
Šovasar lietus mākoņi Latvijā nav nekāds retums, un brīžiem šķiet, ka mūsu dārzi tiek regulāri pārbaudīti uz izturību. Tomēr arī šādos brīžos var atrast praktisku ieguvumu — aiz katra spēcīga lietus slēpjas iespēja sakārtot, pamanīt un uzlabot to, kas ikdienā paliek nepamanīts. Tieši tur arī ir tā mākoņa “zelta maliņa”.
Spēcīgs lietus dārzā bieži atstāj nekārtības iespaidu, bet praksē tas ir arī brīdis, kad iespējams ātri saprast, kas augsnē un augos īsti notiek. Mitrums izgaismo problēmas ar drenāžu, parāda vājākos augus un reizē dod iespēju sakārtot dārzu tā, lai atlikusī vasaras sezona būtu vieglāka.