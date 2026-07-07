Tu, visticamāk, pieļauj šo kļūdu katru reizi - kāpēc augļus un dārzeņus nevajadzētu mazgāt uzreiz pēc veikala?
Pēc iepirkšanās daudzi cilvēki automātiski nomazgā visus augļus un dārzeņus, lai tos uzreiz padarītu tīrus un gatavus lietošanai.
Tas šķiet loģiski un pat higiēniski. Tomēr pārtikas drošības speciālisti uzsver – šis ieradums ne vienmēr ir tik nevainīgs, kā šķiet, un dažos gadījumos tas var pat paātrināt produktu bojāšanos.
Kāpēc “tīrs uzreiz” ne vienmēr nozīmē “labāk”
Galvenais faktors ir mitrums. Kad augļi un dārzeņi tiek nomazgāti un pēc tam ievietoti ledusskapī vai atstāti istabas temperatūrā, uz to virsmas palikušais ūdens rada ideālu vidi mikroorganismu attīstībai.
Kas notiek:
- ātrāk veidojas pelējums
- produkti kļūst mīkstāki
- samazinās uzglabāšanas laiks
Īpaši jutīgi pret mitrumu ir produkti ar plānu mizu vai maigu struktūru.
Produkti, kas visātrāk “cieš” no iepriekšējas mazgāšanas
Daži augļi un dārzeņi ir īpaši jutīgi pret lieku mitrumu, piemēram:
- ogas
- vīnogas
- ķirši
- tomāti
Šie produkti ne tikai ātrāk bojājas, bet arī var zaudēt savu tekstūru un garšu, ja tiek nomazgāti un uzglabāti mitri.
Ko labāk mazgāt tikai tieši pirms ēšanas
Pārtikas speciālisti iesaka dažus produktus nemazgāt uzreiz pēc iegādes, bet tikai pirms lietošanas:
- zemenes
- mellenes
- avenes
- vīnogas
- sēnes
Tas palīdz saglabāt to svaigumu, stingrību un dabisko struktūru.
Tomēr ir arī izņēmumi
Protams, ir situācijas, kad mazgāšana uzreiz pēc veikala ir pilnīgi pamatota – piemēram, ja produkti ir redzami netīri, smilšaini vai paredzēti tūlītējai lietošanai.
Savukārt lapu dārzeņiem un zaļumiem pēc mazgāšanas ļoti svarīgi ir tos rūpīgi nosusināt, jo tie visātrāk sabojājas tieši liekā mitruma dēļ.
Lai augļi un dārzeņi saglabātos svaigi pēc iespējas ilgāk, tos bieži vien labāk mazgāt tikai tieši pirms ēšanas vai gatavošanas. Šķietami vienkāršs ieradums var būtiski ietekmēt to, cik ilgi produkti paliek svaigi un garšīgi.