Rosina sākt diskusijas par lāču populācijas regulēšanu. "Lai nebūtu jāsatraucas, ka lācis jebkurā brīdī var ienākt sētā!"
Vēl nesen lāča sastapšana Latvijas mežos bija reta parādība, tomēr tagad arvien biežāk ziņas par ķepaiņiem pienāk arī no pilsētām un ciematiem. Līdz ar to vairāki eksperti rosinājuši uzsākt diskusijas par lāču skaita ierobežošanu.
Kā medijam "Kurzemnieks" norāda izdevuma "Brīvā Daugava" galvenā redaktore Sarmīte Rutka, Jēkabpils apkārtnē lāči dzīvo jau gadiem, taču jūnijā pilsētā ieklīdušais jaunais lācis, visticamāk, tika iedzīts arvien dziļāk cilvēku rīcības dēļ. Jau ziņots, ka Jēkabpils novada mērs Raivis Ragainis (LZP) Jauns.lv jau tolaik uzsvēra, ka lācis, visticamāk, neienāktu tik dziļi pilsētas teritorijā, ja nebūtu ziņkārīgo cilvēku, kas ķepainim skrēja līdzi un to filmēja.
Rutka atzīst, ka normālā situācijā lācim nevajadzētu nākt uz pilsētu, bet, ja vienreiz to ir izdarījis, nav izslēgts, ka nāks vēl. "Lāčus nav ļauts medīt, skaidrs, ka dzīvnieku skaits palielinās, jo tiem nav dabisko ienaidnieku. Taču dzīvojam cilvēka ietekmētā vidē un droši vien ir jāprot regulēt arī lāču skaitu, lai to nebūtu pārāk daudz, lai nebūtu jāsatraucas, ka lācis jebkurā brīdī var ienākt sētā, un tas pats jāsaka par citiem cilvēkam bīstamajiem dzīvniekiem. Igaunijā regulē lāču izplatību, to dara arī citās valstīs,” norāda Rutka.
Arvien biežāk lāčus sastop arī mednieki. Mednieku kluba "Daibe" pārstāvis Aivis Bukovskis stāsta, ka vienu reizi lācis pienācis tieši pie medību torņa, bet šogad divi lāči iznākuši uz ceļa tikai trīs metrus no viņa automašīnas. "Uzskatām, ka to ir vairāk nekā 190 uzskaitītie. Redzam tos paši un arī novērošanas kamerās – gan staigājot pa takām, gan arī pie barotavām," saka mednieks.
Viņš aicina sēņotājus un ogotājus mežā nekustēties klusi, lai dzīvnieks laikus sadzird cilvēku un aiziet citā virzienā, bet sastapšanās gadījumā izvairīties no straujām kustībām. Bukovskis uzskata, ka diskusijas par lāču populācijas regulēšanu jāsāk jau tagad, ja negribas nonākt situācijā, ar kuru nevarēs tikt galā vēlāk: "Lāčus arvien vairāk redzam tuvāk apdzīvotām vietām, ciematos. Tā tas ir, jo lāču skaits palielinās, turklāt viņiem ne no kā nav jābaidās."