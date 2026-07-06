Cepts, dedzināts vai kults - grieķu jogurts gardos desertos
Biezais, krēmīgais un olbaltumvielām bagātais grieķu jogurts vairs nav tikai piedeva brokastu granolai. Arvien biežāk tas kļūst par galveno sastāvdaļu desertos, našķos un pat ceptos gardumos.
Trīs neparastas receptes no grieķu jogurta, kas ienesīs jaunas garšas ikdienas ēdienkartē, piedāvā tradicionālo piena produktu zīmols "Valmiera".
Cepts grieķu jogurts ar ogām
Deserts, kas vienlaikus atgādina sacepumu, kūku un gaisīgu brokastu ēdienu. Turklāt tajā ir pārsteidzoši maz sastāvdaļu.
Nepieciešams:
350 g grieķu jogurta ar 0 % tauku saturu
200 g ogu
3 olas
2 ēdk. medus
2 ēdk. kukurūzas cietes
1 tējk. vaniļas cukura
Pagatavošana:
Jogurtu sajauc ar olām, medu un vaniļu, pēc tam pievieno kukurūzas cieti. Iemaisi lielāko daļu ogu un masu lej cepamformā. Virspusē pārkaisi atlikušās ogas un cep 175 grādu temperatūrā aptuveni 45 minūtes vai līdz masa centrā ir stingra un vairs nekustas. Pasniedz atdzesētu, lai garša kļūtu vēl izteiktāka.
Biezpiena tiramisu
Kad klasiskā tiramisu recepte sastopas ar biezpienu un grieķu jogurtu, rezultāts ir daudz vieglāks, bet tikpat krēmīgs.
Nepieciešams:
180 g biezpiena
160 g grieķu jogurta ar 0 % tauku saturu
160 g maskarpones siera
60 g saldinātāja (medus vai kļavu sīrupa)
10 g vaniļas ekstrakta
Espresso kafija
Cepumi "Dāmu pirkstiņi"
Kakao pulveris
Pagatavošana:
Visas krēma sastāvdaļas sablendē līdz viendabīgai un gaisīgai konsistencei. Cepumus īsi iemērc espresso kafijā un traukā kārto kārtās ar krēmu. Virspusi pārkaisi ar kakao pulveri. Desertu atdzesē ledusskapī uz nakti, lai garšas pilnībā savelkas.
Dedzinātā Basku siera kūka ar grieķu jogurtu
Krēmīga, viegli karamelizēta un ar patīkamu "izdegušas" garozas raksturu. Grieķu jogurts šai Basku siera kūkai piešķir maigāku tekstūru un svaigāku garšu, padarot to vieglāku par klasisko versiju.
Nepieciešams:
350 g grieķu jogurta ar 0 % tauku saturu
200 g krēmsiera
150 ml saldā krējuma
2 olas
90 g cukura
1 ēdk. kukurūzas cietes
1 tējk. vaniļas cukura
Šķipsna sāls
Pagatavošana:
Grieķu jogurtu saputo ar krēmsieru, olām un cukuru līdz viendabīgai masai. Pievieno saldo krējumu, vaniļas cukuru, sāli un kukurūzas cieti, vēlreiz rūpīgi samaisot. Masu lej ar cepampapīru izklātā veidnē un cep 200 grādu temperatūrā aptuveni 30–35 minūtes, līdz virspuse kļuvusi tumši zeltaina un viegli apdegusi. Pēc cepšanas kūku atstāj cepeškrāsnī ar pavērtām durtiņām, lai tā pakāpeniski atdziest. Vislabāk garšo labi atdzesēta nākamajā dienā.