Biezenis, pesto jeb Idejas, kā "ieziemot" skābenes
Šogad skābeņu raža padevusies branga, tāpēc sarūpē ziemas krājumus. Konservētas skābenes noder gan zupām, gan mērcēm, gan kā pesto, gan garšaugu piedeva.
Skābeņu biezenis
Tas piešķir ēdieniem gan košāku krāsu, gan patīkami skābenu garšu. Sevišķi labi der kā piedeva mērcēm un zupām.
Dari tā: pārlasītas skābenes bez lieliem kātiem virtuves kombainā sasmalcini, liec emaljētā katlā un karsē līdz 90 grādiem. Tūlīt stingri pildi burkās, ar karoti sablīvē, uzliec vāciņus un sterilizē 40 minūtes (puslitra burkas). Aizvāko un uzglabā aukstā vietā.
Saldētas skābenes
Dari tā: sagatavotas lapas rupji sakapā, pildi nelielos saldēšanai paredzētos trauciņos, pārlej ar aukstu ūdeni, liec saldētavā. Ja skābenes saldē bez pievienota ūdens, tās saplok. Ūdenī saldētas skābenes pievieno ēdieniem neatlaidinātas.
Skābeņu pesto
Vajadzēs: 300 g rīvēta cietā siera, 200 g skābeņu, 200 g viegli apgrauzdētu ciedru riekstu, 180–200 ml labas olīveļļas, 2 ķiploka daiviņas, sāli, maltus melnos piparus.
Dari tā: skābenes smalki sagriez, nomizotus ķiplokus sagriez četrās daļās. Pildi blenderī, pieber riekstus un sieru un, pamazām lejot klāt eļļu, sablendē krēmīgā konsistencē. Pieber sāli un piparus. Pildi mazās burciņās. Raugies, lai virspusi klātu eļļas kārtiņa. Aizvāko un uzglabā ledusskapī.
Zināšanai
- Konservēšanai piemērotākās ir jaunas, nepāraugušas lapas bez cietiem kātiem un bojājumiem. Ja plūc savā dobē un tās nav apbirušas ar smiltīm, kā arī nemana kukaiņus, pietiks, ja lapas viegli noskalosi tekošā ūdenī.
- Saldēšanai paredzētās vari nesusināt, bet biezenim un citiem konserviem domātās gan vajag nosusināt.
- Skābenes ieteicams karsēt un vārīt katlā ar kādu moderno pārklājumu, jo no metāla tās dažkārt iegūst nepatīkamu piegaršu.
- Skābenes mēdz konservēt kopā ar dillēm un pētersīļiem.