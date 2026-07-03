Kāpēc sargāt čaklās medus bites un citus apputeksnētājus
Medus bites ir galvenās augu apputeksnētājas pasaulē, nodrošinot trešdaļu no mūsu ikdienas pārtikas. Pastāv pamatotas bažas, ka šo čaklo kukaiņu skaits sarūk, tāpēc ir svarīgi izprast bišu patieso vērtību mūsu dzīvē un zināt, kā mēs varam tām palīdzēt.
Konsultē Latvijas Biškopības biedrības valdes priekšsēdētājs Valters Brusbārdis.
Bišu superspējas
Kad cilvēki domā par apputeksnētājiem, viņi iedomājas par bitēm, taču bez tām augus apputeksnē arī tauriņi, lapsenes, kamenes, ziedu mušas un citi kukaiņi. Apputeksnētājiem ir liela loma pārtikas ražošanā – tiek uzskatīts, ka trešdaļa pārtikas, kas nonāk mūsu vēderos, ir izaugusi, pateicoties apputeksnēšanas mehānismam. “Apputeksnētājiem ir būtiska loma visur, kur audzē ziedaugus un cer ievākt ražu, kā arī cenšas uzturēt dabas daudzveidību. Nebūs šo kukaiņu, nebūs augļu. No uzturvērtības viedokļa ļoti daudz pārtikas produktu nonāk uz mūsu galda, pateicoties tieši tiem,” saka eksperts. Ja apputeksnētāju ir pietiekami daudz un tie kārtīgi strādā, mēs tiekam pie lielākas ražas, līdz ar to mūsu galdi ir bagātīgāki.
Vērtējot pasaules vai Eiropas mērogā, apputeksnēšana sniedz lielu ieguldījumu tautsaimniecībā, un bišu skaita samazināšanos mēs varēsim just arī caur savu maciņu. Atšķirībā no citiem apputeksnētājiem medus bites ir vienīgās, kas ir pieradinātas un pārvērstas par komerciāliem kukaiņiem. Bez bišu superspējas apputeksnēt augus tās mūs apgādā arī ar medu un citiem produktiem, kas uzlabo veselību un papildina ēdienkarti.
Vajag daudzveidīgu uzturu
Bišu nozīmi tautsaimniecībā apliecina skarbs piemērs Amerikas mandeļkoku plantācijās, kur saražo lielāko daļu pasaules mandeļu ražas. Šī industrija ir pilnībā atkarīga no medus bišu spējas apputeksnēt mandeļu ziedus, bet diemžēl liela daļa bišu saimju, veicot šo darbu, iet bojā. Tāpēc katru gadu uz mandeļkoku plantācijām atved miljardiem jaunu bišu, lai tās apputeksnētu ziedus un īpašnieki iegūtu riekstu ražu. Bišu bojāeja plantācijās saistīta gan ar lauksaimniecības ķīmijas lietošanu, gan monokultūras audzēšanu plašās teritorijās. “Līdzīgi kā cilvēkiem – ja mēs katru dienu ēstu vienu un to pašu ēdienu, mums tas apniktu, turklāt organisms nesaņemtu visas vajadzīgās uzturvielas. Gan cilvēku, gan apputeksnētāju uzturam ir jābūt sabalansētam un daudzveidīgam,” skaidro Valters Brusbārdis.
Arī tepat Latvijā, pētot medus bites, var novērot, ka tās vāc ziedputekšņu buķeti, nevis apmeklē tikai kādu konkrētu augu. “Latvijā šādu problēmu nav, mums nav tik lielu industriju un plantāciju. Taču kas dominē mūsu laukos? Ziemas kvieši, lauku pupas, rapsis, zirņi. Dažas kultūras, kas lielās teritorijās veido noplicinātu dabas vidi,” spriež eksperts.
Lai augi vispirms nozied
Latvijas kontekstā vislielāko ļaunumu apputeksnētājiem nodara intensīvās lauksaimniecības attīstība un tas, kā mēs audzējam augus. Pesticīdi, kas tiek lietoti intensīvajā lauksaimniecībā, ietekmē ne tikai bites, bet visus apputeksnētājus. “Ļoti pozitīvi, ka Latvijā ir plaši meži un daudz savvaļas teritoriju, tomēr ikviens var redzēt, ka lauksaimniecība ir būtiski mainījusies, kļuvusi daudz intensīvāka, salīdzinot kaut vai ar 90. gadiem. Augu aizsardzības līdzekļu lietošanu varētu uzraudzīt rūpīgāk, savukārt lauksaimnieki varētu atbildīgāk tos izmantot.”
Valters Brusbārdis atklāj, ka Latvijas Biškopības biedrība strādā pie tā, lai panāktu izmaiņas augu aizsardzības līdzekļu apritē Latvijā. Biškopji jau daudzus gadus centušies panākt, lai lauksaimniecības ķīmiju uz augiem nesmidzinātu to ziedēšanas laikā. Pašlaik fungicīdus un herbicīdus ir atļauts lietot dienas laikā, bet insekticīdus – tikai naktīs. “Pagaidām, gan šis priekšlikums nav sadzirdēts, bet mēs pie tā strādājam, un ceru, ka izmaiņas būs. Ja izdosies, mēs būsim spēruši lielu soli, lai būtu draudzīgāki medus bitēm un visiem pārējiem apputeksnētājiem,” saka eksperts.
Bites kā vides indikators
Bišu saime ir spēcīgs organisms, kas var daudz ko izturēt, arī to, ka cilvēki tām dara pāri. No stropa vienā reizē izlido tikai ceturtā daļa bišu, un arī gadījumā, ja tās cieš no augu aizsardzības līdzekļiem un stropā neatgriežas, saime tomēr paliek dzīva. Sliktāka situācija ir brīvi dzīvojošajām bitēm vieniniecēm – ja šī bite nokļūst laukā, kas ir tikko apsmidzināts, tā iet bojā un tai vairs nav iespējas veidot nākamo paaudzi. Tieši tāpēc medus bites ir kā sava veida indikatori – ja tām neklājas labi, diezgan droši var teikt, ka citiem savvaļas apputeksnētājiem ir vēl sliktāk.
Biškopības biedrība monitorē, cik daudz bišu nomirst ziemas laikā. Pašlaik Latvijā tie ir 14–15 %, bet stabili 15 % jau tiek uzskatīti par kritisko slieksni. “Mums mirstība bišu saimēs nav augstākā Eiropas Savienības mērogā, tomēr tas ir indikators, par kuru jādomā. Pašlaik Latvijā reģistrētas 110 000 bišu saimes, bet katru gadu vidēji ap 15 000 saimju pazaudējam.” Biškopji rūpējas par šiem derīgajiem palīgiem un katru gadu atjauno bojā gājušās bišu saimes, tikai tāpēc to populācija nesamazinās.
Nākotnē gan var būt visādi, bet Valters Brusbārdis cer, ka biškopība, kas Latvijā izdzīvojusi daudzu gadsimtu garumā, būs svarīga arī nākamajām paaudzēm. Tiesa, no Biškopības biedrības 3600 biedru lielākajai daļai šis arods ir tikai hobijs, nevis pamatnodarbošanās. “Ja atskatāmies senākā pagātnē, pirmās Latvijas laikā mums bija 200 000 bišu saimju. Milzīgs kritums... Kā būs vēl pēc 100 gadiem, mēs nezinām.”
Urbānais liepziedu medus
Lielākā daļā Eiropas Savienības valstu pilsētās ievieš urbāno biškopību. Varbūt tā ir tikai tāda modes tendence, bet savu ieguldījumu dod. Piemēram, Rīgā tiek ievākts izcils liepziedu medus būtiskos apjomos. Te ir daudz parku, liepu stādījumu, un tā ir pievilcīga vide bitēm. “Es nevaru pateikt precīzi, cik bišu saimju liepu ziedēšanas laikā ieved Rīgā, bet tie ir simti, ja ne tūkstoši.” Arī citās Latvijas pilsētās biškopji aktīvi darbojas.
Ko katrs no mums var darīt bišu labā? Valters Brusbārdis stāsta – Ziemeļeiropā jau vairākus gadus ir tendence, ka cilvēki zālienā sēj ziedošus augus, kas piesaista apputeksnētājus. Piemēram, tas var būt bastardāboliņš, kas šiem kukainīšiem šķiet ļoti pievilcīgs. Apputeksnētājiem patīk arī krāšņumaugi, augļu koki, puķes. Ikviens taču var iestādīt dažus augus vai atvēlēt nelielu dobi puķēm. Labums jau nebūs tikai kukaiņiem – ziedoši augi ienesīs krāšņumu dārzā un priecēs arī pašus.
Biškopji laukos audzē noteiktas kultūras, lai nodrošinātu bitēm ganības. Tam der facēlija, daglītis un baltais un dzeltenais bišu amoliņš. Ja no audzēšanas viedokļa viss ir izdevies, šādā laukā var redzēt visdažādākos apputeksnētājus – tauriņus, bites, kamenes, ziedu mušas. “Tur nav tikai viens vai divi taureņi, bet visa to krāšņā buķete. Un, ja ieklausās, var dzirdēt, kā tāds lauks san. Ja kādam rūp apputeksnētāji, tad var iesēt šos augus kaut vai mazā pleķītī un priecāties par katru apputeksnētāju, kas to apciemos,” ierosina Valters Brusbārdis.
Interesanti
Katru gadu 20. maijā tiek atzīmēta Pasaules bišu diena. Šo datumu Apvienoto Nāciju Organizācija izvēlējās par godu modernās biškopības pionierim slovēnim Antonam Janšam. Galvenais šīs dienas mērķis ir atgādināt sabiedrībai par bišu nepārvērtējamo nozīmi un pievērst uzmanību populācijas samazināšanās aspektam. Bites un citi apputeksnētāji nodrošina trešdaļu no katras maltītes, ko apēdam, tāpēc rūpes par čaklajiem kukaiņiem ir arī rūpes par mūsu pašu nākotni.