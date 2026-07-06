Uzmanīgi! Šie produkti karstā laikā var pasliktināt pašsajūtu
Karstā laikā organismam nepieciešams vairāk šķidruma un viegli sagremojams uzturs. Tomēr daži iecienīti vasaras ēdieni un dzērieni var radīt papildu slodzi organismam un karstumā pasliktināt pašsajūtu.
Kad ārā paaugstinās gaisa temperatūra, organisms nepārtraukti strādā, lai uzturētu normālu ķermeņa temperatūru. Tāpēc ļoti saldi, trekni vai sāļi ēdieni karstā laikā var pasliktināt pašsajūtu.
Saldumi var pastiprināt nogurumu
Salda kūka, smalkmaizītes vai liels daudzums ievārījuma karstā laikā var šķist kārdinoša izvēle. Tomēr, kā raksta TSN, liela cukura daudzuma uzņemšana izraisa straujas cukura līmeņa svārstības asinīs.
Tā rezultātā var parādīties nogurums un nespēks, kas kopā ar karstumu pašsajūtu pasliktina vēl vairāk. Turklāt organismam nepieciešams vairāk enerģijas, lai pārstrādātu lielu cukura daudzumu.
Tas nenozīmē, ka vasarā no saldumiem jāatsakās pavisam. Labāk izvēlēties mazākas porcijas un dot priekšroku svaigākām alternatīvām, piemēram, ogām un augļiem.
Trekna gaļa rada papildu slodzi gremošanas sistēmai
Grilēta gaļa daudziem ir neatņemama vasaras sastāvdaļa. Tomēr ļoti trekni gaļas produkti karstā laikā var radīt papildu slodzi gremošanas sistēmai. Trekna cepta gaļa, desas un lielas gaļas porcijas tiek sagremotas lēnāk, tāpēc pēc ēšanas var rasties smaguma sajūta un miegainība.
Karstā laikā labāk izvēlēties vieglākus ēdienus, piemēram, zivis, vistas gaļu, dārzeņus, salātus vai nelielas porcijas.
Auksta kafija un sāļās uzkodas - ar mēru
Ledus kafija karstā dienā var šķist lielisks veids, kā atvēsināties, taču kofeīns dažiem cilvēkiem var veicināt šķidruma zudumu. Tāpēc, dzerot kafiju, īpaši karstā laikā vai fiziskas slodzes laikā, ieteicams papildus dzert arī pietiekami daudz ūdens.
Tāpat ieteicams ievērot mērenību, ēdot ļoti sāļus produktus, piemēram, čipsus, sālītus riekstus un marinētus produktus. Pārmērīgs sāls daudzums var veicināt šķidruma aizturi organismā, kā arī radīt vēdera uzpūšanos un diskomfortu.
Ko labāk ēst karstā laikā?
Karstumā labu pašsajūtu palīdz uzturēt vienkāršs princips – vairāk šķidruma, vieglāks uzturs un nelielas porcijas.
Laba izvēle ir:
- svaigi augļi un dārzeņi;
- ogas;
- zupas un salāti;
- liesi olbaltumvielu avoti, piemēram, zivis, vistas gaļa vai pākšaugi;
- pietiekams ūdens daudzums.
Šāds uzturs palīdz organismam vieglāk pārciest karstumu un ļauj justies labāk arī īpaši tveicīgās dienās.
Trīs pazīmes, ka organisms cieš no karstuma
Karstā laikā organismam jāstrādā intensīvāk, lai uzturētu normālu ķermeņa temperatūru. Ja netiek uzņemts pietiekami daudz šķidruma vai pārāk ilgi uzturas saulē, ķermenis par to signalizē.
Galvassāpes
Tā ir viena no biežākajām pazīmēm, ka organismam nepieciešams vairāk šķidruma un atpūtas. Svīstot tiek zaudēts ūdens un minerālvielas, tāpēc atūdeņošanās var ātri pasliktināt pašsajūtu. Var palīdzēt ūdens dzeršana, uzturēšanās vēsākā vietā un fiziskās slodzes samazināšana.
Izteikts nogurums vai miegainība
Ja karstā laikā jūtams neparasti liels nogurums, miegainība vai grūtības koncentrēties, tas var liecināt, ka organisms ir pārslogots. Ķermenis patērē daudz enerģijas, lai atvēsinātos, tāpēc pat ikdienas aktivitātes var šķist daudz grūtākas.
Reibonis, nespēks vai slikta pašsajūta
Reibonis un vājums var liecināt, ka organisms nav saņēmis pietiekami daudz šķidruma vai pārāk ilgi atradies karstumā. Šādā situācijā ieteicams doties ēnā vai vēsākā telpā, padzerties ūdeni un ļaut organismam atgūties.
Ja pašsajūta neuzlabojas vai parādās smagāki simptomi, piemēram, apjukums, samaņas traucējumi vai ļoti augsta ķermeņa temperatūra, nekavējoties jāvēršas pēc medicīniskās palīdzības.