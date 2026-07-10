Nosaukts zarnu veselībai kaitīgākais gaļas veids - ko labāk izvēlēties tā vietā
Tas, ko ik dienu liekam savā šķīvī, veselību ietekmē daudz vairāk, nekā daudzi apzinās. Sabalansēts uzturs ne tikai palīdz uzturēt normālu ķermeņa svaru, bet arī ir būtisks gremošanas sistēmas, imunitātes un sirds un asinsvadu veselībai, kā arī ietekmē garastāvokli un enerģijas līmeni.
Speciālisti uzsver, ka izšķiroša nozīme nav atsevišķām reizēm, kad cilvēks apēd ko mazāk veselīgu, bet gan viņa ikdienas ēšanas paradumiem. Priekšroku dodot svaigiem un pēc iespējas mazāk pārstrādātiem produktiem, ilgtermiņā iespējams būtiski uzlabot veselību.
Viena no mūsdienu uztura problēmām ir pārmērīgs pārstrādātu gaļas produktu patēriņš. Daudzās ģimenēs sviestmaizes ar salami, desu vai pastēti kļuvušas par ikdienu.
Lai gan šie produkti ir ērti un ātri lietojami, uztura speciālisti brīdina, ka regulāra pārstrādātas gaļas lietošana uzturā var nelabvēlīgi ietekmēt zarnu veselību. Tieši pārstrādātie gaļas produkti tiek uzskatīti par vieniem no kaitīgākajiem zarnu mikrobiomam, raksta portāls "Noklapja".
Rakstā uzsvērts, ka atšķirībā no svaigas gaļas pārstrādātie gaļas produkti parasti satur daudz sāls, konservantu un citu pārtikas piedevu, kas pagarina to derīguma termiņu. Pārmērīgs sāls daudzums uzturā ne tikai rada papildu slodzi nierēm, bet var arī netieši ietekmēt zarnu mikrobioma līdzsvaru.
Vienlaikus eksperti norāda, ka veselīgu zarnu mikrobiomu vislabāk palīdz uzturēt uzturs, kurā dominē pēc iespējas mazāk pārstrādāti produkti un pietiekams šķiedrvielu daudzums.
"Ja vēlaties rūpēties par gremošanas sistēmas veselību, ieteicams ierobežot desu, pastēšu un dažādu gaļas izstrādājumu patēriņu. Šie produkti bieži satur daudz tauku, sāls un pārtikas piedevu," norāda izdevums.
Īpaša uzmanība jāpievērš pastētēm, jo tajās var būt īpaši daudz piesātināto tauku un sāls. Daļai cilvēku tas var izraisīt vēdera uzpūšanos un citus gremošanas sistēmas traucējumus.
Pētījumi liecina arī par saistību starp regulāru lielu daudzumu pārstrādātas gaļas lietošanu uzturā un nelabvēlīgām izmaiņām zarnu mikrobiomā. Ilgtermiņā tas tiek saistīts ar paaugstinātu vairāku hronisku slimību risku.
Nav nepieciešams atteikties no gaļas
Pēc ekspertu domām, pilnībā izslēgt gaļu no uztura nav nepieciešams. Daudz svarīgāk ir izvēlēties svaigu un pēc iespējas mazāk pārstrādātu gaļu. Labas alternatīvas ir vistas vai tītara krūtiņas gaļa, kā arī zivis. Tās nodrošina organismu ar augstvērtīgām olbaltumvielām, bet jūras zivis papildus ir bagātas ar veselībai vērtīgajām omega-3 taukskābēm.
"Vēl labāk, ja vairākas reizes nedēļā uzturā tiek iekļauti augu valsts olbaltumvielu avoti. Pupiņas, turku zirņi un lēcas ir ne tikai lieliski olbaltumvielu avoti, bet satur arī daudz šķiedrvielu," norādīts rakstā.
Kā uzsver autori, šķiedrvielām ir būtiska nozīme veselīga zarnu mikrobioma uzturēšanā. Tās kalpo par barību labvēlīgajām zarnu baktērijām, kas veicina normālu gremošanu, atbalsta imūnsistēmas darbību un palīdz uzturēt zarnu mikrofloras līdzsvaru.
Pirms pirkuma izlasiet produkta sastāvu
Pirms iegādāties kādu produktu, vērts veltīt dažas minūtes tā sastāva izpētei. Labs orientieris ir vienkāršs princips - jo īsāks un saprotamāks ir sastāvdaļu saraksts, jo mazāk produkts ir pārstrādāts.
"Nav nepieciešams vienā dienā pilnībā mainīt savu uzturu. Jau tas vien, ka dažas reizes nedēļā gaļas izstrādājumus aizstāsiet ar svaigu gaļu, zivīm vai pākšaugiem, var pozitīvi ietekmēt veselību," raksta izdevums.
Pārstrādātas gaļas patēriņu iesaka samazināt arī daudzās starptautiskajās veselīga uztura vadlīnijās. Savukārt tiem, kuri nevar iedomāties savu ikdienu bez sviestmaizes ar šķiņķi, speciālisti iesaka šķiņķi pagatavot mājās, piemēram, no vistas krūtiņas.