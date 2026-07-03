Pesto un citas idejas, kā saglabāt zaļumus ziemai
Ja zaļumi, un īpaši dilles, saauguši gluži kā nezāles, nemet kompostā, bet saglabā ziemai. Kā tieši, iespēju daudz.
Zaļumu pesto
Sastāvdaļas:
2 saujas pētersīļu
1 sauja diļļu vai bazilika (var kombinēt)
1 neliela ķiploka daiviņa
80–120 ml olīveļļas
40–50 g rīvēta parmezāna siera
40–50 g grauzdētu saulespuķu sēklu, priežu riekstu vai valriekstu
1–2 ēdk. citrona sulas
sāls, svaigi malti melnie pipari pēc garšas
Gatavošana:
Zaļumus nomazgā un rūpīgi nosusini. Liec blenderī, pievieno riekstus vai sēklas, ķiploku un sieru. Pievieno citrona sulu un pusi olīveļļas. Blendē, pakāpeniski pielejot atlikušo eļļu, līdz iegūta vēlamā konsistence. Pēc garšas pievieno sāli un piparus. Gatavo masu sasaldē nelielās porcijās.
Sasaldē
Ņem dilles, pētersīļus, maurlokus, koriandru un baziliku, nomazgā un rūpīgi nosusini. Smalki sakapā, liec saldēšanas maisiņos vai trauciņos nelielās porcijās. Var arī pildīt ledus kubiņu formiņās un pārliet ar ūdeni vai olīveļļu, pēc tam sasaldēt.
Žāvē
Šim nolūkam derēs piparmētras, timiāns, oregano, rozmarīns, salvija un dilles. Sasien nelielos pušķīšos, pakar sausā, ēnainā un labi vēdināmā vietā. Kad pilnībā izžuvuši, saberz un uzglabā cieši noslēgtās stikla burkās.
Sāli
Šai konservācijas metodei derēs dilles un pētersīļi. Sakapā zaļumus, sajauc ar rupjo sāli attiecībā 4:1. Cieši sapildi sterilā stikla burkā un glabā ledusskapī.