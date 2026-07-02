Zemeņu kompots: recepte gan ziemai, gan ātrai apēšanai
Zemeņu laikā uzvāri arī kompotu. Gan tūlītējai apēšanai, gan iekonservētu ziemai.
Zemeņu kompots (klasiska recepte)
Sastāvdaļas:
Apmēram 2 litriem kompota:
500 g svaigu zemeņu
120–180 g cukura pēc garšas
1,5 l ūdens
1 tējk. citrona sulas vai šķipsniņa citronskābes
Gatavošana:
Zemenes nomazgā, notīri no kauslapām un, ja tās ir lielas, pārgriez uz pusēm. Katlā uzvāri ūdeni un pievieno cukuru. Maisi, līdz cukurs pilnībā izšķīst. Verdošajam sīrupam pievieno zemenes. Vāri uz lēnas uguns 3–5 minūtes. Nepārvāri, lai ogas saglabātu formu un garšu. Pievieno citrona sulu vai citronskābi – tas piešķirs svaigāku garšu un palīdzēs saglabāt krāsu.
Noņem katlu no uguns un ļauj kompotam ievilkties 15–20 minūtes. Pasniedz siltu vai pilnībā atdzesētu.
Zemeņu kompots ziemai
Sastāvdaļas:
3 l burkai
600–800 g zemeņu
250–300 g cukura
ūdens
½ tējk. citronskābes
Gatavošana:
Sterilizē burku un vāku. Burkā liec nomazgātas un notīrītas zemenes, pārlej ar verdošu ūdeni, uzliec vāku un atstāj uz 15 minūtēm. Ūdeni nolej katlā, pievieno cukuru un uzvāri sīrupu. Pievieno citronskābi. Verdošo sīrupu lej atpakaļ burkā, uzreiz cieši aizvāko. Burku apgriez otrādi, ietin segā un ļauj lēni atdzist 12–24 stundas.
Ieteikums
Garšu vari papildināt ar dažām piparmētras lapiņām, vaniļas pāksts gabaliņu vai nelielu kanēļa standziņu, taču klasiskajam zemeņu kompotam pietiek tikai ar zemenēm, ūdeni un cukuru.