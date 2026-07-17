Vai no kartupeļiem vārīšanas laikā jānosmeļ putas? Pavāri nosauc biežāko kļūdu
Vārot kartupeļus, uz ūdens virsmas gandrīz vienmēr veidojas baltas putas. Ja gaļas buljona gatavošanas laikā lielākā daļa saimnieču tās bez vilcināšanās nosmeļ, tad kartupeļu gadījumā bieži rodas jautājums, vai tas vispār ir nepieciešams.
Daudzi joprojām šaubās, vai ir vērts tam tērēt laiku un vai putas ietekmē gatavā ēdiena garšu.
Kāpēc, vārot kartupeļus, veidojas baltas putas?
Kā skaidro TSN, putu veidošanās, vārot kartupeļus, ir pilnīgi dabisks process. Tās rodas trīs galveno sastāvdaļu dēļ:
- ciete, kas no sagrieztiem kartupeļu bumbuļiem izdalās ūdenī;
- kartupeļos dabiski esošās olbaltumvielas;
- sīkas daļiņas, kas pēc mizošanas paliek uz kartupeļu virsmas.
Kad ūdens sāk vārīties, šīs vielas paceļas virspusē un veido blīvas putas. Tās nav netīrumi un neliecina par to, ka ar kartupeļiem būtu kas slikts.
Vai putas no kartupeļiem ir jānosmeļ?
Pavāri norāda, ka vairumā gadījumu putas no kartupeļiem nav jānosmeļ. Tās nesatur kaitīgus piemaisījumus, nebojā ēdiena garšu un neietekmē tā kvalitāti.
Atšķirībā no gaļas buljona, kur putas veido sarecējušas olbaltumvielas un asiņu atliekas, kartupeļu gadījumā tās galvenokārt sastāv no cietes. Tāpēc putu nosmelšana ir gaumes un estētikas, nevis pārtikas drošības jautājums.
Tomēr ir daži gadījumi, kad putas tomēr ieteicams nosmelt ar karoti - piemēram, ja gatavojat zupu, kurai svarīgs dzidrs buljons, vai arī tad, ja kartupeļi satur daudz cietes un putu ir tik daudz, ka tās var pārlīt pāri katla malai.
Kas patiesībā ietekmē vārītu kartupeļu garšu?
Tā vietā, lai nosmeltu putas, pavāri iesaka pievērst uzmanību svarīgākiem gatavošanas aspektiem, kas patiešām nosaka gatavā ēdiena kvalitāti.
Rūpīgi noskalojiet kartupeļus
Nomizotus kartupeļus ieteicams rūpīgi noskalot aukstā ūdenī, lai noskalotu lieko cieti no to virsmas.
Nepārvāriet kartupeļus
Kartupeļus nevajadzētu vārīt pārāk ilgi, citādi tie zaudēs formu un kļūs pārlieku mīksti.
Sāli pievienojiet īstajā brīdī
Parasti sāli pievieno pēc tam, kad ūdens uzvārījies, lai kartupeļi vienmērīgi uzsūktu sāli.
Ievērojot šos vienkāršos ieteikumus, bez liekas piepūles var pagatavot gardu garnējumu ar lielisku tekstūru.