Praktiskas omīšu metodes, kas palīdz pret kukaiņu kodumiem
Vasarā odu, skudru, lapseņu, bišu un kameņu kodumi ir bieži sastopami, un vairumā gadījumu nepatīkamos simptomus var mazināt ar vienkāršiem līdzekļiem mājas apstākļos. Apkopojām praktiskas metodes, kas var palīdzēt mazināt niezi, sāpes un pietūkumu, taču, ja pēc koduma rodas izteikta alerģiska reakcija, elpošanas grūtības vai dzēliens ir mutes, rīkles vai acu apvidū, nekavējoties jāmeklē medicīniskā palīdzība.
Odi
* Koduma vietu nekasi! Sasmērē to ar vati, kas piesūcināta kliņģerīšu/propolisa izvilkumā spirtā, degvīnā, odekolonā vai ožamajā spirtā.
* Koduma vietai uzliec piparmētru zobu pastu.
* Izšķīdini 1 tējk. sodas pusglāzē vārīta silta ūdens un ik pēc stundas apsmērē ar šo šķīdumu koduma vietu.
* Koduma vietai pieliec klāt gareniski pārgrieztu zaļo lociņu, svaigu ceļmallapu vai nelielu kosmētisko zilo mālu piciņu.
Skudras
* Tūskas, niezes noņemšanai noder piparmētru, pētersīļu, selerijas, lupstāju, kārveles, bazilika vai sētložņu sula. Zaļumus samīci un uzliec koduma vietai vai nospied no tiem sulu un ar to piesūcina marli, kuru uzliec kā kompresi.
* Pret niezi, tūsku un apsārtumu pēc skudru kodumiem palīdz kanēļa ēteriskā eļļa.
* Niezi noņemt palīdz arī sirds preparāts korvalols, jo tā sastāvā ir piparmētru eļļa, mentols un etilspirts.
Lapsenes
* Koduma vietu apslaki ar ūdeni, kurā ir izšķīdinātas 3 aspirīna tabletes.
* Koduma vietu dezinficē ar ūdeņraža pārskābi, degvīnu vai ožamo spirtu, kas ir atšķaidīts ar ūdeni 1:5.
* Pieliec dzēliena vietai ledu. Ja nav ledus, samitrini kabatas lakatiņu aukstā ūdenī.
* Dzer pēc iespējas vairāk šķidruma.
* Uz pietūkušās vietas uzliec ceļmallapu vai smalki samalta sīpola putriņu, lai mazinātu tūsku.
* Ja lapsene ir iedzēlusi degunā, lūpā, kaklā vai tuvu acīm, noteikti vērsies pēc palīdzības pie ārsta.
* Sāpes dzēliena vietā samazinās svaigas bietes šķēle, bet iekšķīgi – biešu sula, sajaukta uz pusēm ar medu. Dzer to 5 reizes dienā pa pusglāzei.
Bites un kamenes
* Izvelc uzreiz dzeloni, uzliec kompresi ar ožamo spirtu (1:5) vai degvīnu, vai ūdeņraža pārskābi – sāpes samazināsies.
* Niezi un tūsku samazina komprese no sadrupināta aspirīna vai validola tabletes, kurai pievienots nedaudz ūdens, līdz veidojas putriņai līdzīga konsistence. Der arī sodas putriņa.
* Pret tūsku palīdzēs maska no 2 ēdk. zilo mālu, kam pievienota alvejas sula tik daudz, lai izveidojas viegli uzsmērējama masa. Uzklāj to biezā slānī sāpīgajai vietai un atstāj uz 2 stundām.
* Pieliec koduma vietai upeņu, kāpostu, pētersīļu lapas vai biezpienu.