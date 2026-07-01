Piestāv vasarai! Trīs garšīgas idejas, kā apēst ogas
Kad dārzā nogatavojušās dažādas ogas, laiks gatavot desertu, kūku un arī sacepumu. No veselīgām sastāvdaļām darināts tas var aizstāt arī kādu ēdienreizi, piemēram, vakariņas.
Biezpiena krēms ar banāniem un ogām
Sastāvdaļas:
(4 personām)
½ kg biezpiena
150 ml piena
2 nogatavojušies banāni
30 g sarīvētas šokolādes
1–2 paciņas vaniļas cukura
ogas dekorēšanai
Sīrupam:
60 g cukura
20 g smalki sarīvēta ingvera
1 liela laima miziņa un sula
150 ml ūdens
Gatavošana:
1. Mazā panniņā uzvāri ingveru kopā ar laima sulu un rīvētajām miziņām, kā arī cukuru un ūdeni. Uz straujas uguns turpini vārīt, līdz šķidrums samazinās uz pusi, tad Izkās caur sietiņu un mazliet atdzesē.
2. Pusotru banānu ar dakšiņu saspaidi un rūpīgi sakul ar biezpienu, vaniļas cukuru un pienu. Pārlej ar sīrupu un izcilā.
3. Pirms pasniegšanas atlikušo banāna pusi sagriez šķēlītēs un kopā ar rīvēto šokolādi un ogām izrotā krēmu.
Jogurta siera kūka ar mellenēm
Sastāvdaļas:
300 g svaigā siera ricotta
300 g grieķu jogurta
200 g cepumu, smalki sadrupinātu
175 g sviesta, mīksta
170 g brūnā cukura
100–120 g melleņu
nedaudz aveņu krāsai
3 olas
1 citrons, rīvēta miziņa
2 ēdk. miltu
Gatavošana:
60 min. 10 porcijas
1. Uzkarsē cepeškrāsni līdz 160 grādiem. Izoderē ar cepampapīru dziļāku cepamplāti (20 x 30 cm), viegli iesmērē ar sviestu. Rūpīgi sajauc cepumu drupačas ar sviestu, liec cepamplātē, izlīdzini un pieblīvē. Noliec uz 15 minūtēm ledusskapī.
2. Bļodā sajauc jogurtu, olas, svaigo sieru, miltus un citrona miziņu. Ja ir vēlme, vari piejaukt daļu ogu, taču jāņem vērā, ka sulīgākas ogas siera kūkas masu padarīs šķidrāku un nāksies ilgāk cept. Labāk darīt tā: siera masu uzklāj uz cepumu un sviesta pamatnes. Liec cepties 30–35 minūtes, līdz virsiņa ir jauki brūngana.
3. Atdzesē, sagriez gabalos, pārkaisi ar ogām un pasniedz.
Ķiršu un mannas sacepums
Sastāvdaļas:
500 g ķiršu
200 g mannas
1 l piena
75 g cukura
50 g mīksta sviesta
5 olas
1 citrona miziņa
1 tējk. malta kanēļa
šķipsna sāls
sviests un manna veidnei
Gatavošana:
1. Pienu ar šķipsnu sāls uzvāri. Iesijā mannu un uz lēnas uguns maisot vāri pāris minūtes. Noņem no uguns un atdzesē.
2. Ķiršiem izņem kauliņus. Sviestu ar cukuru saputo gaišās putās un pieber kanēli. Olu dzeltenumus atdali no baltumiem. Dzeltenumus kopā ar saputoto sviestu iemaisi mannas biezputrā. Olu baltumus saputo stingrās putās un arī iecilā mannā. Iemaisi ķiršus.
3. Pildi ar sviestu ieziestā un ar mannu izkaisītā veidnē. Liec 200 grādu karstā cepeškrāsnī un cep 30–40 minūtes.